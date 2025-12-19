Nächstes Remake bahnt sich an: Einer der größten Anime der 2000er soll bald neu aufgelegt werden, den ihr vielleicht nicht mehr auf dem Schirm habt

Mehr als 19 Jahre nach der Erstausstrahlung erhält "Katekyo Hitman Reborn" wohl ein Remake. Ein erster Teaser zum Anime-Klassiker der 2000er kursiert bereits im Netz.

Jusuf Hatic
19.12.2025 | 07:02 Uhr

Na, kennt ihr den noch? Wenn nicht, auch nicht schlimm, denn der Reborn-Anime erhält wohl schon bald ein Remake. (© Akira Amano Artland) Na, kennt ihr den noch? Wenn nicht, auch nicht schlimm, denn der Reborn-Anime erhält wohl schon bald ein Remake. (© Akira Amano / Artland)

Am 20. und 21. Dezember 2025 findet das große "Jump Festa 2026"-Event in Japan statt. Traditionell richten sich die Blicke der Anime-Fans zum Jahresende nach China, wo einige neue Ankündigungen und Überraschungen erwartet werden.

Eine dieser Überraschungen kristallisierte sich in den vergangenen Tagen bereits heraus: Nachdem eine zugehörige Domainregistrierung entdeckt wurde, leaken auf der X-Plattform einige Nutzer einen Teaser-Trailer für ein Remake von "Katekyo Hitman Reborn!" – einem legendären Anime der 2000er.

Video starten 2:38 In Reborn as a Vending Machine ist der namenlose Held sogar als Verkaufsautomat ein Anime-Fan!

Worum geht es in Reborn?

Bei Katekyo Hitman Reborn – hierzulande auch einfach nur als "Reborn!" bekannt – handelt es sich um eine Mangareihe der Zeichnerin Akira Amano, die von Oktober 2004 bis November 2012 im Weekly Shonen Jump-Magazin veröffentlicht wurde.

  • Dieser Manga gilt mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren als einer der Bestseller seiner Zeit; kein Wunder also, dass im Oktober 2006 auch ein zugehöriger Anime startete.
  • Produziert wurde die 203 Folgen (und 2 OVAs) fassende Serie von Studio Artland, die sich auch heute noch auf dem Streaming-Portal Crunchyroll nachverfolgen lässt.

Die Geschichte folgt dem Schuljungen Tsunayoshi "Tsuna" Sawada, der von dem mysteriösen Auftragskiller "Reborn" in die Welt der mächtigen Vongola-Familie eingeführt wird. Tsuna soll nämlich das neue Oberhaupt des Mafiaclans werden, da er direkt mit dem Gründer der Organisation verwandt ist.

Als vergleichsweise schüchterner Schuljunge ohne sonderliche kriminelle Energie ist dieser Weg natürlich gepflastert mit Herausforderungen, woraus ein spektakuläres Abenteuer entsteht.

Weitere Überraschungen warten
Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe
von Myki Trieu
Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe

Ein Klassiker kehrt nach gut 19 Jahren zurück

Genau diese Handlung erleben wir schon bald in einer modernen Neuauflage wieder. Dieses Detail gilt als so gut wie bestätigt.

Denn neben der eingangs erwähnten Domainregistrierung für die noch nicht abrufbare Webseite "khreborn-anime.jp" kursiert auf der X-Plattform ein einminütiger Teaser, der die Ankündigung des Reborn-Remakes ein wenig vorwegnimmt:

Konkrete Details zum Studio, zur geplanten Episodenzahl, zum Release-Datum oder der Struktur der Neuauflage sind zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht bekannt.

Innerhalb des Leaks heißt es zumindest, dass "weitere Informationen 2026 enthüllt werden". Gut möglich also, dass das Jump Festa 2026 Event lediglich als Ankündigungsplattform dient und wir uns bis zur tatsächlichen Veröffentlichung noch eine ganze Weile gedulden müssen.

