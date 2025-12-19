Fallout enthüllt, dass der Mr. House aus Season 1 ein Fake war - und warum er trotzdem in Staffel 2 auftritt

Für Season 2 der Fallout-Serie auf Amazon Prime gab's ein Recasting von Mr. House. Trotzdem ist der alte Darsteller in Folge 1 dabei – und das aus gutem Grund.

19.12.2025

Mr. house wird in Fallout Season 2 ab sofort von Justin Theroux gespielt. Aber auch Rafi Silver übernimmt die Rolle noch einmal. Dafür gibt es eine Erklärung. Mr. house wird in Fallout Season 2 ab sofort von Justin Theroux gespielt. Aber auch Rafi Silver übernimmt die Rolle noch einmal. Dafür gibt es eine Erklärung.

In der ersten Staffel der Fallout-Serie hatte Mr. House bereits einen kleinen Auftritt und wurde von Rafi Silver gespielt. Für Season 2 schlüpft allerdings Justin Theroux in die Rolle. Während der reale Hintergründe schlicht ein Recasting ist, nutzt die Serie das als kleinen Trick, um beide Mr. Houses in der Welt von Fallout zu etablieren.

Es gibt einen Mr. House und mindestens einen Fake-Mr. House

Die erste Folge der zweiten Staffel startet etwas merkwürdig: Hier läuft im Fernsehen ein Interview mit Mr. House (gespielt von Rafi Silver), während Mr. House (gespielt von Justin Theroux) im Raum sitzt und zuschaut. Letzterer kommentiert auch noch keck, dass er der größte Fan der Person im TV sei – meint damit aber ziemlich sicher sich selbst.

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Die Serie ignoriert das Recasting des Charakters damit nicht einfach, sondern flechtet es direkt in die Geschichte ein. Offensichtlich handelt es sich nämlich bei Rafi Silvers House einfach um eine Art Double. Also haben wir beim Vault Tec-Meeting in Staffel 1 noch gar nicht den "echten" Mr. House getroffen.

Das bestätigt Showrunner Geneva Robertson-Dworet auch im Interview mit Screenrant:

"Wir wollten House als jemanden spielen, der der Welt die ganze Zeit einen Streich spielt und der vielleicht ein wenig Angst davor hatte, nach draußen zu gehen, denn denkt mal darüber nach, was für ein Ziel er abgibt. Würdet ihr an seiner Stelle rausgehen?

Deswegen haben wir uns sehr darauf gefreut, das mit Rafi Silver zu machen, der aus Staffel 1 zurückkehrt und Robert House spielt."

Justin Theroux ergänzt dazu, dass das retrofuturistische Setting von Fallout sich perfekt für diesen Kniff eignet. Immerhin ist es da "noch immer möglich, Avatare in einer Welt zu haben, in der Leute dich nicht erkennen würden." House schickt also aktiv Leute aus, die an seiner Stelle sprechen, was Theroux mit Regierungsoberhäuptern vergleicht:

"Er ist also ein wenig wie ein Kim Jong Il oder ein Putin, die vielleicht ein paar andere Putins oder Kim Jong Ils rumlaufen haben, um ihre Arbeit zu machen. Ich denke, er ist so paranoid oder so elitär geworden, dass er über Las Vegas an einem sehr geschützten Ort leben muss."

Mehr zu Filmen und Serien:
"Ich würde selbst als Statist mitmachen" - Game of Thrones-Star Kit Harington will unbedingt bei der Harry Potter-Serie mitspielen
von Jonas Herrmann
Mr. House in Fallout Staffel 2 - Das steckt wirklich hinter dem wohl wichtigsten Charakter in New Vegas
von Samara Summer
Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?
von Linda Sprenger

Ein interessantes kleines Detail dazu: Im Abspann der ersten Folge wird Rafi Silver noch immer als Mr. House aufgeführt. Justin Theroux hingegen tritt zwar in den Credits auf, sein Charakter ist aber der Einzige, dessen Rolle hier überhaupt nicht genannt wird. Ob das wohl etwas bedeutet?

Wie steht ihr zum Recasting von Mr. House, welche Version gefällt euch bisher besser?

