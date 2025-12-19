PS Plus: Eins meiner Spiele-Highlights 2023 ist jetzt im Extra-Katalog und jetzt ist die beste Zeit, es zu spielen

Zwischen den Neuzugängen bei PS Plus Extra/Premium tummelt sich ein Ubisoft-Titel, der jetzt besser denn je ist.

Annika Bavendiek
19.12.2025 | 06:02 Uhr

In Basims Assassinen-Robe geht es wieder heimlicher zu. In Basims Assassinen-Robe geht es wieder heimlicher zu.

Falls ihr zu den PlayStation-Spieler*innen gehört, die ein PS Plus-Abonnement der Stufe Extra oder Premium besitzen, solltet ihr euch ein neuen Bonus-Spiele im Dezember mal näher anschauen: Assassin's Creed Mirage. Auch wenn es durchaus Kritikpunkte an dem Spiel beziehungsweise Ubisoft gibt, ist das jetzt der ideale Zeitpunkt, um dem Spiel eine Chance zu geben.

Mirage kommt dank Ubisoft+ Classics in den PS Plus-Katalog

Vielleicht ergeht es euch ein wenig wie mir und vergesst gerne mal, dass wir mit PS Plus Extra/Premium auch Zugriff auf Ubisoft+ Classics erhalten. Heißt, wir haben auch auf ausgewählte Ubisoft-Spiele ohne Zusatzkosten Zugriff, darunter Far Cry-Titel oder eben Assassin's Creed-Ableger. Letzteres wurde nun im Dezember um Mirage erweitert.

Video starten 14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Assassin's Creed Mirage stellt als "Zurück zu den Wurzeln"-Spiel aus dem Jahr 2023 ein wenig den Gegenpol zu den letzten, absurd riesigen RPG-Teilen der Serie dar. Das bedeutet unter anderem, dass es sich nicht nur viel stärker auf Stealth und Attentate konzentriert, sondern auch dank der überschaubaren Open World und strikteren Story ein kompakteres Spielerlebnis von rund 23 Stunden bietet. Zusammen mit dem Bagdad-Setting spricht das vor allem Fans der ersten Teile – wie mich – an.

Das Spiel, das aus einem angedachten Valhalla-DLC entstanden ist und deshalb Basim in den Mittelpunkt rückt, schaffe es mit einem Metascore von 76 zwar nicht in die 80er-Liga, die GameStar und wir können mit langjähriger AC-Vergangenheit dem Titel aber noch ein wenig mehr abgewinnen. Oder um das Test-Video zu zitieren: "Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler".

Natürlich gewinnt Ubisoft auch für Mirage keinen Innovationspreis und wer AC Valhalla gespielt hat, muss mit Basim als Hauptcharakter auch erst warm werden, aber was habt ihr zu verlieren, wenn es in PS Plus ohne Zusatzkosten spielbar ist? Nicht wirklich viel.

AC Mirage in seiner besten Version

Solltet ihr also nur im Ansatz ein wenig Interesse an dem Action-Adventure haben, ist jetzt genau genommen sogar der beste Zeitpunkt, es endlich nachzuholen. Das liegt nicht nur an der PS Plus-Integration, die euch Geld sparen lässt, sondern noch an anderen Punkten.

  1. Da Mirage 2023 erschienen ist, hatte Ubisoft mittlerweile ausreichend Zeit, die technischen Probleme auszubügeln.
  2. Dazu kommt, dass die zahlreichen Updates auch neue Extras ins Spiel brachten, wie etwa einen New Game Plus-Modus, verbessertes Parkour und neue Outfits.
  3. Vor allem aber hat Mirage erst frisch einen kostenlosen DLC spendiert bekommen. "Valley of Memory" schickt uns mit Basim in ein komplett neues Gebiet und erweitert die Story um einen Handlungsstrang, der sich um einen Familienangehörigen dreht.

Mehr zum DLC könnt ihr im Video hier erfahren:

Video starten 8:02 Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory

Das DLC-Update hat auf Konsolen zwar auch eine übertriebene Bewegungsunschärfe hinzugefügt, was nicht nur mich zur Weißglut gebracht hat, aber der neue Patch 1.1.1 hat sich diesem Problem bereits angenommen. Ihr könnt Mirage samt kostenlosen DLC und allen bisher erschienen neuen Inhalten nun über PS Plus also besser spielen denn je.

Also, wie sieht's bei euch aus? Werdet ihr Mirage als Teil von PS Plus jetzt mal eine Chance geben?

