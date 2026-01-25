"Besser als Lysops Vater!": One Piece-Fans wundern sich darüber, dass ausgerechnet dieser Charakter ein guter Vater sein könnte

Gute Miene zum bösen Spiel: Lysops Vater ist in One Piece nicht gerade das Paradebeispiel eines anwesenden Elternteils. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Manga hat mit Kapitel 1.171 eine längere Rückblende zum Abschluss gebracht. In der echten Welt dauerte dieser Rückblick so lange, dass er gleich mal einen Rekord aufstellte. Viel wichtiger:

In den Erzählungen rund um einige wegweisende Schlüsselmomente der One Piece-Vergangenheit lernen wir zahlreiche Charaktere näher kennen – einer davon überrascht die Fans mit einer nicht für möglich gehaltenen Wärme seinen Kindern gegenüber.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf Inhalte des One Piece-Kapitels 1.171 ein, das am 18. Januar 2026 veröffentlicht wurde. Ihr könnt den Manga wie gewohnt auf der offiziellen Verlagswebseite Mangaplus Shueisha nachlesen.

"Shanks, du bist undankbar!"

In One Piece-Kapitel 1.171 sehen wir das fatale Ende des Riesenkönigs Harald, der tatsächlich von seinem Sohn Loki getötet wurde. Allerdings war Harald zu diesem Zeitpunkt von Imu übernommen und musste aufgehalten werden, bevor dieser gigantischen Schaden anrichten konnte.

Während Scopper Gaban, Jarul und Shanks über die potenzielle Zerstörung diskutieren, die Harald in dieser Form hätte anrichten können, erinnert sich der Rothaarpirat an seinen Vater. Dabei handelt es sich um Figarland Garling, wie wir inzwischen wissen – und der zeigt sich von einer ungeahnten väterlichen Seite:

"Sprich nur aus, was du haben möchtest! Du kannst alles bekommen!! Du musst ja allerlei Entbehrungen ertragen haben ... armer Junge!"

Ausgerechnet der Bösewicht des God Valley-Vorfalls, der inzwischen zu einem der fünf Weisen der Weltregierung aufgestiegen ist und damit mutmaßlich auch Ruffy im Weg stehen wird, zeigt sich auf seine Art als liebevoller Vater. Das findet zumindest die One Piece-Community, die verblüfft darüber ist:

Garling ist dieser Ansicht zufolge einer der wenigen Väter oder Vaterfiguren, die sich tatsächlich um ihre Kinder kümmern (wollen).

Als berüchtigtes Beispiel wird von "ABODE_X_2" Lysops Vater Yasopp genannt, der Teil von Shanks' Piratencrew ist und sich entsprechend kaum bei seinem Sohn blicken lässt.

Dieses eine Panel eröffnet laut den One Piece-Fans einige weitere interessante Möglichkeiten. Garlings Hintergrund als Weltaristokrat erlaubt eine spannende Beziehung zu seinem Sohn, die sich nur noch weiter verkomplizieren könnte:

"Ich möchte, dass er [Garling] seine Kinder aufrichtig liebt, selbst dann (oder wenn) er erfährt, dass Shanks ein Verräter ist. Gleichzeitig sollte er [...} den Mord an der Mutter [von Shanks] als etwas Schlechtes zu sehen. Das würde bedeuten, dass es so tief in ihm verankert ist, dass nur Weltaristokraten seiner Gefühle würdig sind - dass er nur ihnen gegenüber "menschlich" handelt." "AmazingPuddle" via Reddit

Dass Shanks und Garling in irgendeiner Form noch einmal aufeinandertreffen, gilt angesichts dieser interessanten Möglichkeiten als nahezu sicher. Zuvor müssen sich die Strohhutpiraten allerdings der Gefahr erwehren, die durch Imu und die göttlichen Ritter auf Elban entstanden ist. Der One Piece-Manga setzt diese Geschichte am 1. Februar 2026 fort.