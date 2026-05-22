One Piece-Leaks zu Kapitel 1.183 deuten an, dass uns wieder eine lange Rückblende bevorsteht -- aber wenigstens steht ein Strohhut im Mittelpunkt

Die One Piece-Leaks zu Kapitel 1.183 machen klar, dass wir wieder in eine etwas weiter zurückliegende Vergangenheit reisen. (Eiichiro Oda / Toei Animation)

Nach einer kurzen Pause geht der One Piece-Manga mit Kapitel 1.183 weiter – und natürlich sind schon vor dem eigentlichen Release die ersten Leaks im Netz unterwegs. Die Vorabinformationen deuten darauf hin, dass wir wieder in die Vergangenheit reisen, aber dieses Mal steht ein Strohhutpirat im Mittelpunkt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.183 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 24. Mai 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

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Autoplay

Brooke, Esperia und eine Königin namens Candel

Die wie gewohnt von "pewpiece" auf der X-Plattform verbreiteten Leaks zu One Piece-Kapitel 1.183 tragen den Titel "Good Day Mermaid" – zu deutsch: "Guten Tag Meerjungfrau".

In Verlaufe des Kapitels startet eine Rückblende zu Strohhutpirat Brooke, über den wir bisher vergleichsweise wenig Konkretes wissen.

Demnach war Brooke im Alter von 20 Jahren Anführer des Kampfkonvois im Esperia-Königreich – dabei handelt es sich wohl um eine bisher nicht namentlich erwähnte Nation.

Die damals sieben Jahre alte Prinzessin Shuri lebte ebenfalls dort. Der Name dürfte euch bekannt vorkommen, denn mutmaßlich geht es hier um die Heilige Ritterin Gunko; die Verbindung zwischen ihr und Brooke wurde zumindest angedeutet.

Die herausragende Figur war indes Königin Candel, selbst einstige Anführerin des Verteidigungskonvois – und laut den frühen Spoilern deutlich berühmter als Brooke.

Die Rückblende schildert in dieser gemeinsamen Vergangenheit einen Schlüsselmoment: Ein "Gangster" versuchte, die Königin anzugreifen – Brooke schaltete ihn und das dahinterstehende Syndikat aus.

Ob dieser Moment direkt mit Brookes späterem Werdegang als Pirat verknüpft wird, lassen die Leaks indes offen.

Was erhofft ihr euch von der One Piece-Rückblende rund um Brooke?