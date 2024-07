One Piece: Alle 15 Charaktere, die den Willen des D. geerbt haben, im Überblick

Die D.-Familie in One Piece ist weitaus größer als erwartet. (Bild: © Toei Animation)

In der Welt von One Piece gibt es neben der Suche nach dem größten Schatz der Welt auch die dazugehörige geschichtliche Vergangenheit des verlorenen Jahrhunderts. Einige der wichtigsten Figuren im damaligen Krieg zwischen Joy Boy und der Weltregierung scheinen diejenigen zu sein, die das D. im Namen haben.

Der D.-Clan und dessen besondere Fähigkeit

Was es genau mit dem Buchstaben D. auf sich hat und warum er auch “Wille des D.” genannt wird, ist bis heute nicht geklärt.

Fest steht jedoch, dass die gesamte Weltregierung hinter diesen Menschen her ist und sie aus dem Weg räumen möchte. Sie sind der Staatsfeind Nr. 1. Neben ihrem Leben als Gejagte der Weltregierung, scheinen sie außerdem alle eine besondere Gabe zu haben.

Laut der Nachricht von Vegapunk und den jüngsten Entwicklungen der Egghead-Arc im Manga-Kapitel 1121 scheinen die Mitglieder der D.-Familie “Stimmen aus der Vergangenheit” zu hören. So wie Ruffy den antiken Eisen-Roboter Emeth hören kann.

Es lässt sich also nicht leugnen, dass diejenigen, die den Namen D. in ihrem Namen tragen, eine wichtige Rolle in der Geschichte von One Piece spielen. Aber wer gehört eigentlich zu dieser Familie? Wir haben euch alle Mitglieder des D.-Clans in einer übersichtlichen Reihenfolge nach den einzelnen Familien aufgelistet.

Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn ein neues Mitglied der Familie bekannt wird, also schaut regelmäßig vorbei.

Alle Mitglieder der D.-Familie im Überblick

Monkey D.-Familie

Monkey D. Ruffy

Monkey D. Dragon

Monkey D. Carp

Marshall D.-Familie

Marshall D. Teach (Blackbeard)

Gol D./Portgas D.-Familie

Gol D. Roger

Portgas D. Rouge

Portgas/Gol D. Ace

Nefertari D.-Familie

Nefertari D. Lily

Nefertari D. Cobra

Nefertari D. Vivi

Trafalgar D.-Familie

Trafalgar D. Water Law

Trafalgar D. Water Lami

Clou D.-Familie

Clou D. Kleeblatt

Kleeblatts Bruder

Jaguar D.-Familie

Jaguar D. Saul

Rocks D.-Familie

Rocks D. Xebec

Hier könnt ihr den Anime nachholen oder den Manga lesen

Wenn ihr noch nicht auf dem neuesten Stand seid und den Anime nachholen oder den Manga weiterlesen wollt, verraten wir euch, wo und wie ihr das tun könnt.

Den Anime zu One Piece gibt es sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix. Während man bei Netflix direkt in den Egghead-Arc einsteigt, findet man bei Crunchyroll alle bisherigen 1112 Episoden, die jeweils rund 25 Minuten lang sind. Alle Folgen sind bei beiden Streaming-Diensten nur in der japanischen Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.

Den Manga zu One Piece mitsamt seinen aktuellen 1120 Kapiteln könnt ihr auf der offiziellen Seite von Shueisha namens MangaPlus digital auf Deutsch oder Englisch lesen.

Habt ihr noch Theorien zu weiteren D.-Familienmitgliedern und wer glaubt ihr, abseits von Ruffy und Blackbeard, wird eine sehr wichtige Rolle im finalen Kampf spielen?