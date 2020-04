One Piece-Anime muss wohl wegen Coronavirus pausieren

One Piece geht als Anime-Serie offenbar erstmal eine Weile nicht weiter. Zumindest sollen aktuell keine neuen Folgen mehr produziert werden, wie die Monkey D. Ruffy-Sprecherin Mayumi Tanaka berichtet. Ihr zufolge seien die Aufnahmen für neue One Piece-Episoden vorerst auf Eis gelegt worden, um dabei zu helfen, die Toei-Angestellten zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

One Piece-Pause: Anime geht wegen Corona wohl vorerst nicht weiter

One Piece macht Pause: Die aus Japan stammende Schauspielerin Mayumi Tanaka spricht unter anderem Monkey D. Ruffy im One Piece-Anime. Sie bestätigt in ihrem persönlichen Blog jetzt, dass sie zur Zeit keine neuen Aufnahmen für die One Piece-Serie mache (via: ComicBook).

Das trifft offenbar für die gesamte Anime-Serie zu und betrifft nicht nur die Sprecherin von Ruffy. Allem Anschein nach wurde der komplette Aufnahme-Prozess für neue Folgen eingestellt. Wann er wieder aufgenommen wird, steht wohl noch nicht fest.

Mayumi Tanaka (Luffy’s VA) announces in a blog post that recording episodes for the anime has stopped due to the pandemic in order to preserve the health of the citizens as well as the staff of Toei Animation. This means that the anime might go on break for awhile. pic.twitter.com/FIRjUggXyO — ?? Soulstorm ?? (@SoulstormOP) April 14, 2020

Noch nicht offiziell: Es gibt aktuell noch keine offizielle Stellungnahme zu der ganzen Angelegenheit. Aber es wäre schon sehr verwunderlich, wenn die Sprecherin hier Unwahrheiten verbreiten würde.

Dementsprechend könnte es eine ganze Weile dauern, bis neue Folgen abgedreht beziehungsweise die Voice Actor-Rollen aufgenommen werden. Ob und wann genau eine Pause kommt und wie lang die dann dauert, müssen wir wohl einfach auf uns zukommen lassen.

Nicht nur One Piece: Die Coronavirus-Pandemie trifft mit ihren Auswirkungen natürlich nicht nur die Anime-Serie zu One Piece. Unter anderem wurden auch schon die Aufnahmen zu Re:Zero und Sword Art Online verzögert. Netflix pausiert auch die Dreharbeiten zur The Witcher-Serie wegen der Coronavirus-Problematik.

Auch Spiele wie The Last of Us 2 oder der Launch des ersten Teils vom Final Fantasy 7-Remake wurden durch die COVID-19-Pandemie bereits beeinträchtigt. Ab Mai könnten sich Verschiebungen wegen Corona noch mehr häufen, aber Cyberpunk 2077 und der Launch der Next Gen-Konsolen PS5 sowie Xbox Series X soll angeblich nicht betroffen sein.

Schaut ihr aktuell fleißig One Piece? Welche Verschiebungen treffen euch am härtesten?