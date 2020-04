The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben

The Last of Us 2 für PS4 wird nicht am 29. Mai 2020 in den Läden stehen. Soeben hat Sony verkündet, dass sich der Release des heiß erwarteten Survival-Action-Adventures von Naughty Dog ein weiteres Mal verschiebt. Grund ist die unsichere Lage während der Corona-Krise.

Wann ist der neue Release-Termin? Das ist unklar. Sony hat darüber bislang kein Wort verloren, offenbar kann es der Publisher momentan selbst nicht abschätzen.

Darum wurde The Last of Us 2 verschoben

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

"Update: SIE hat die schwierige Entscheidung getroffen, den Launch von The Last of Us Part 2 und Marvel's Iron Man VR bis auf weiteres zu verschieben. Logistisch gesehen hindert uns die globale Krise daran, die Launch-Erfahrung zu bieten, die unsere Spieler verdienen."

Das sagt Naughty Dog zur Verschiebung

Die gute Nachricht immerhin: Laut Naughty Dog sei The Last of Us 2 so gut wie fertig entwickelt, das Team sei gerade dabei, die letzten Bugs auszumerzen, die das postapokalyptische Abenteuer heimsuchen.

Wie Sony betonen aber auch die Entwickler, dass die aktuellen Ereignisse rund um COVID-19 außerhalb ihrer Kontrolle liegen würden. Letztendlich wolle man sichergehen, dass jeder Spieler The Last of Us 2 zur etwa selben Zeit erleben kann.

Extremely sad to deliver this news to y’all. Ultimately, the situation is out of our control. We hope you understand. Stay safe out there. ?? https://t.co/fqvp6sraX6 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 2, 2020

Ursprünglich sollte Ellies neues Abenteuer sogar schon im Februar 2020 erscheinen, wurde dann aber auf den Mai gelegt. Jetzt wird die Geduld der Fans erneut auf die Probe gestellt.

Sony zeigt neue The Last of Us 2-Screenshots

Die wurden gerade als Trostpflaster veröffentlicht:

More The Last Of Us 2 screenshots (2/2)



More:https://t.co/WqVxwM22d0 pic.twitter.com/L1pmjlvSBS — Nibel (@Nibellion) April 2, 2020

Nicht die einzige Spiele-Verschiebung für PS4

Neben The Last of Us 2 wird ein weiteres PS4- beziehungsweise PSVR-Spiel später als geplant aufschlagen: Auch Iron Man VR wird auf unbestimmte Zeit verschoben, teilen die PlayStation-Macher mit.

Verschiebungen von weiteren PS4-Exclusives stehen momentan nicht im Raum, so Sony in einem ergänzenden Tweet. Es bleibt also abzuwarten ob Ghost of Tsushima wie geplant im Juni erscheint.

Und auch abseits des Sony-Kosmos werden Spiele aufgrund der Corona-Krise verschoben, unter anderem Wasteland 3, über das wir ebenfalls berichteten.

Eines ist sicher: Sicher ist in der aktuellen Lage nichts.