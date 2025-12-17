"Gear 6 kommt!" One Piece-Anime zeigt Ruffys Gear 5 mit unbekannten Detail und nun glauben Fans, dass der Strohhut noch eine sechste Form bekommen wird

Bisher ist Gear 5 die letzte Transformation von Ruffy, die wir zu sehen bekommen haben. Fans wollen in der aktuellen Folge einen Hinweis auf ein neues Level entdeckt haben. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Anime biegt auf die Zielgeraden des Egghead-Arcs ein. Neben einer großen Konfrontation mit den Fünf Weisen der Weltregierung und zahlreichen Enthüllungen rund um die Welt laden die aktuellen Folgen aber natürlich auch zum Spekulieren ein, was danach kommt. Eine solche Theorie betrifft Strohhutkapitän Ruffy, dem ein bald noch höheres Level angedichtet wird - doch die One Piece-Community scheint nur bedingt überzeugt zu sein.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf eine kurze Szene aus der One Piece-Folge 1.153 "Umbruch einer Ära! Das Königshaki, das Ruffy den Weg weist" ein, die am 14. Dezember 2025 ausgestrahlt wurde. Ihr könnt den kompletten Anime wie gewohnt auf Crunchyroll verfolgen.

Schau mir in die Augen

Konkret geht es um eine Szene in One Piece-Episode 1.153, in der wir Strohhutkapitän Ruffy in seiner Gear-5-Form ganz nah kommen: Das Bild zeigt eine kurze Aufnahme von Ruffys Gesicht, während er das im Eisen-Riesen Emeth platzierte Königshaki beobachtet.

Haltet ihr die Szene an der richtigen Stelle an, seht ihr im Gesicht von Ruffy einige Details, die wir bereits kennen, etwa die Narbe unter dem linken Auge.

Ein kleines Merkmal wurde aber von Animationsstudio Toei exklusiv hinzugefügt und bezieht sich auf die Augen des Strohhutkapitäns: Rund um die Pupillen sind insgesamt sechs Dreiecke zu sehen.

Laut dem X-Account "MMashfiqwe" soll das ein Hinweis sein, wonach Ruffy nach Gear 5 noch eine sechste Stufe freischaltet - gewissermaßen ein "Gear 6".

Community ist nur in Teilen überzeugt

Nun wirkt diese Theorie auf uns recht konstruiert, auch wenn Toei Animation durchaus Vorabinformationen zum weiteren Verlauf der One Piece-Serie haben dürfte. In eine ähnliche Kerbe schlagen auch zahlreiche Fanreaktionen auf den X-Beitrag:

"Nein, wird es nicht. Ruffy hat schon gesagt, dass Gear 5 der Gipfel seiner Kräfte ist. Natürlich kann er stärken werden, aber Gear 5 ist das Ende der Fahnenstange an Transformationen". (via "akumo_sama")

"Ich glaube, die Augen sind einfach nur so gezeichnet. Ich denke nicht, dass Ruffy noch mehr Gears in seiner erwachten Teufelsfrucht hat; das einzige, was noch bleibt, ist Königshaki und mehr Haki-Fähigkeiten." (via "AEJiraiya")

Aber nicht alle One Piece-Fans wollen die Idee eines Gear 6 komplett zu den Akten legen:

Ich glaube immer noch nicht, dass Gott Nika, DER SONNENGOTT, in weißer Farbe dargestellt wird. Wenn überhaupt, dann in jeder anderen Farbe als der "Abwesenheit von Farbe". Ich denke, Gear 5 ist eine unvollständige Version von Nikas wahrer Form. So wie bei Ultra Instinct Goku muss Ruffy erst das wahre Wesen von Nika finden - nicht nur anzapfen, sondern völlige Kontrolle erlangen. via "AnimeXCite"

Was glaubt ihr: Hat Ruffys Teufelsfrucht noch Luft nach oben oder ist Gear 5 die letzte Transformation, die wir zu sehen bekommen?