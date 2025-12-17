PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!

Auch im Januar 2026 werden wieder Spiele aus der PS Plus Extra-Bibliothek entfernt. Auf diese Titel müsst ihr bald verzichten.

Linda Sprenger
17.12.2025 | 06:25 Uhr

Das sind die PS Plus-Abgänge im Januar 2026. Das sind die PS Plus-Abgänge im Januar 2026.

Erst gestern sind die PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel des Dezember 2025-Aufgebots im PS Store freigeschaltet worden und bereits jetzt wissen wir, von welchen Extra-Games wir uns im kommenden Monat wieder verabschieden müssen.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra im Januar 2026

Dank der "Last Chance to Play"-Sektion aus dem japanischen PlayStation Store (via Pushsquare) kennen wir aktuell vier Bonus-Titel, die am 20. Januar 2026 voraussichtlich die PlayStation Plus Extra-Bibliothek verlassen werden:

  • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  • SD Gundam Battle Alliance
  • Sayonara Wild Hearts
  • Monopoly Plus

Womöglich werden in den nächsten Wochen weitere Abgänge für den kommenden Monat bekannt. Wir werden diesen Artikel entsprechend updaten.

Video starten 1:05 Sayonara Wild Hearts - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel

Bis dahin habt ihr noch über einen Monat Zeit, Sayonara Wild Hearts auszuprobieren, das insbesondere für Musikfans einen Blick wert ist. Dabei steuert ihr eine namenlose Heldin und braust auf einem Motorrad durch eine durchgestylte, abstrakte Spielwelt und erlebt eine Story rundum Herzschmerz und Vergebung. Das Abenteuer fühlt sich über weite Strecken so an, als würdet ihr ein Musikvideo spielen.

Wann werden die Januar 2026-Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium veröffentlicht?

Die Ankündigung der Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 erfolgt am Ende dieses Monats, die kommenden Extra- und Premium-Titel werden hingegen erst Mitte Januar enthüllt. Hier sind alle Termine in der Übersicht:

  • Termin für die Bekanntgabe der Essential-Spiele im Januar: Mittwoch, der 31.12.2025
    • Freischaltung: Dienstag, der 06.01.2026
  • Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele im Januar: Mittwoch, der 14.01.2026
    • Freischaltung: Dienstag, der 20.01.2026
Nintendo Switch 2 bekommt überraschend ein vergessenes GameCube-Exclusive, das ihr euch ab sofort mit Switch Online schnappen könnt
von Eleen Reinke
Xbox Game Pass im Dezember 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge
von Sebastian Zeitz

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PlayStation Plus Extra-Titel werdet ihr bis dahin noch nachholen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe

vor 25 Minuten

Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe
PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!

vor einer Stunde

PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!
Gear 6 kommt! One Piece-Anime zeigt Ruffys Gear 5 mit unbekannten Detail und nun glauben Fans, dass der Strohhut noch eine sechste Form bekommen wird

vor einer Stunde

"Gear 6 kommt!" One Piece-Anime zeigt Ruffys Gear 5 mit unbekannten Detail und nun glauben Fans, dass der Strohhut noch eine sechste Form bekommen wird
One Piece liefert entscheidenden Hinweis zu Joy Boys Verbindung zur D.-Familie - Ruffys Name spielt dabei eine wichtige Rolle!

vor einer Stunde

One Piece liefert entscheidenden Hinweis zu Joy Boys Verbindung zur D.-Familie - Ruffys Name spielt dabei eine wichtige Rolle!
mehr anzeigen