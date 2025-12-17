PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!

Das sind die PS Plus-Abgänge im Januar 2026.

Erst gestern sind die PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel des Dezember 2025-Aufgebots im PS Store freigeschaltet worden und bereits jetzt wissen wir, von welchen Extra-Games wir uns im kommenden Monat wieder verabschieden müssen.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra im Januar 2026

Dank der "Last Chance to Play"-Sektion aus dem japanischen PlayStation Store (via Pushsquare) kennen wir aktuell vier Bonus-Titel, die am 20. Januar 2026 voraussichtlich die PlayStation Plus Extra-Bibliothek verlassen werden:

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

SD Gundam Battle Alliance

Sayonara Wild Hearts

Monopoly Plus

Womöglich werden in den nächsten Wochen weitere Abgänge für den kommenden Monat bekannt. Wir werden diesen Artikel entsprechend updaten.

1:05 Sayonara Wild Hearts - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel

Autoplay

Bis dahin habt ihr noch über einen Monat Zeit, Sayonara Wild Hearts auszuprobieren, das insbesondere für Musikfans einen Blick wert ist. Dabei steuert ihr eine namenlose Heldin und braust auf einem Motorrad durch eine durchgestylte, abstrakte Spielwelt und erlebt eine Story rundum Herzschmerz und Vergebung. Das Abenteuer fühlt sich über weite Strecken so an, als würdet ihr ein Musikvideo spielen.

Wann werden die Januar 2026-Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium veröffentlicht?

Die Ankündigung der Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 erfolgt am Ende dieses Monats, die kommenden Extra- und Premium-Titel werden hingegen erst Mitte Januar enthüllt. Hier sind alle Termine in der Übersicht:

Termin für die Bekanntgabe der Essential-Spiele im Januar: Mittwoch, der 31.12.2025 Freischaltung: Dienstag, der 06.01.2026

Mittwoch, der 31.12.2025 Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele im Januar: Mittwoch, der 14.01.2026 Freischaltung: Dienstag, der 20.01.2026

Mittwoch, der 14.01.2026

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PlayStation Plus Extra-Titel werdet ihr bis dahin noch nachholen?