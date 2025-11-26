Läuft gerade Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert
Myki Trieu
26.11.2025 | 15:55 Uhr

Der offizielle One Piece-YouTube-Kanal hat einen neuen Trailer zur nächsten Episode und dem  Höhepunkt der Egghead-Arc veröffentlicht. Darin ist eine neue Verwandlung Bonneys und der Abschluss des intensiven Kampfes gegen die Fünf Weisen zu sehen.

Mit Episode 1151 kommt der Egghead-Arc von One Piece zum Abschluss. Und nach den Ereignissen auf Egghead verschlägt es die Strohhüte auf eine andere Insel: Elban!
