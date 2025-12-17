One Piece liefert entscheidenden Hinweis zu Joy Boys Verbindung zur D.-Familie - Ruffys Name spielt dabei eine wichtige Rolle!

Emeth verwechselt Ruffy mit Joy Boy und gibt dabei eine wichtige Information über den legendären Piraten frei. (Bild: © Toei Animation)

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda scheint keine Mühen zu scheuen, seine Fans mit kleinen, aber wichtigen Informationen zu füttern, um die Geschichte spannend zu halten. Immer wieder baut der Mangaka Hinweise und Andeutungen auf bestehende Theorien, die in Zukunft offiziell bestätigt werden könnten, in die Story ein.

Update am 17. Dezember 2025: Wir haben den Artikel noch einmal hochgezogen, da die relevanten Ereignisse aus dem Manga nun auch im Anime eingetroffen sind.



Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur aktuellen Egghead-Arc und wichtige Informationen zu Joy Boys Hintergrundgeschichte.

In der aktuellen Egghead-Arc wurden einige lang gehegte Theorien wie die große Flut bereits bestätigt oder Mysterien wie das leere Jahrhundert und Joy Boys Kampf gegen die Weltregierung gelüftet.

Das Kapitel 1122 und Episode 1153 bringt sogar noch mehr Licht in die langsame Enthüllung von Joy Boys Identität und wir verraten euch, warum ausgerechnet Ruffys Name und die Familie D. eine große Rolle spielen.

Emeth verwechselt Ruffy mit Joy Boy

Im Manga kam es zuletzt zu einem großen Kampf zwischen den Strohhüten und den Fünf Weisen. Dabei erwachte der uralte und antike Roboter mit dem Namen Emeth aus seinem Tiefschlaf und stellte sich auf die Seite von Ruffy und seinen Freund*innen.

Es wurde bereits von Fans vermutet, dass Joy Boy und Emeth eine Verbindung haben, und in Kapitel 1122 (und Episode 1153) wird die Freundschaft der beiden vermutlich offiziell bestätigt.

Emeth scheint dort an Joy Boy zu denken, als er Ruffy in seiner Gear 5-Form sieht und verwechselt ihn sogar mit dem legendären ersten Piraten, bevor er es bemerkt. Joy Boy kann nach so langer Zeit schließlich nicht mehr am Leben sein.

Joy Boy hatte womöglich ebenfalls das D. im Namen

Als Emeth klar wird, dass Ruffy unmöglich Joy Boy sein kann, fragt er den jungen Piraten wohl nach seinem Namen. Bei dem Gespräch fällt etwas Interessantes auf:

E: “Wie ist dein Name?” R: “Ich bin Monkey D. Ruffy! Der Mann, der König der Piraten sein wird!” E: “D.” Aus dem Gespräch zwischen Ruffy und Emeth in Kapitel 1122 und Episode 1153

Nach dem Austausch scheint Emeth über das D. in Ruffy's Namen amüsiert zu sein. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Emeth die Bedeutung des D. bereits zu seiner Zeit vor über 100 Jahren kannte. Eine weitere Vermutung ist daher, dass auch Joy Boy vor seinem Tod zur Familie der D. gehörte und Emeth deshalb eher erfreut als ablehnend auf den Namen reagiert.

Viele Fans hatten vorab vermutet, dass Ruffy und Joy Boy direkt miteinander verwandt sein könnten. Da Emeth aber nur auf das D. und nicht den Namen Monkey reagiert, wird hier scheinbar keine direkte familiäre Beziehung angedeutet.

Eine andere Theorie, die in diesem Zusammenhang Sinn macht, ist die Behauptung, dass Joy Boy der Ursprung des "Willen des D" ist und die erste Person mit dem D. im Namen war. Dies würde darauf hindeuten, dass alle anderen mit dem D. im Namen den Willen von Joy Boy in sich tragen und seine Ambitionen auf ihre eigene Art und Weise verwirklichen werden.

Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass Joy Boy entweder das D. selbst in seinem Namen trug oder in enger Beziehung zu den Charakteren mit diesem Buchstaben steht. Ob in den Adern von Ruffy das Blut von Joy Boy fließt oder sie nur indirekt durch die Kräfte der Teufelsfrucht miteinander verbunden sind, bleibt offen.

Wie sind eure Theorien zu Joy Boys wahrer Identität und wie lautete nach eurer Meinung sein echter Name?