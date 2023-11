One Piece: Starttermin des neuen Arcs im Anime bekannt – In diesem Monat könnte er nach Deutschland kommen

Haltet eure Snacks für die Premiere des neuen Arcs bereit.

Der Anime von One Piece hat vor wenigen Folgen den längsten Kampf aller Zeiten beendet. Nun haben sich Ruffy und seine Crew von den anstrengenden Kämpfen erholt und setzen bald die Segel zu neuen Abenteuern.

Dank des Mangas wissen wir auch bereits, wo es hingeht. Er ist nämlich einige Kapitel im Voraus. Jetzt verraten einige Quellen, wann es mit dem neuen Arc weitergeht und wir schätzen ein, wann wir die neuen Folgen in Deutschland sehen könnten.

One Piece startet neuen Arc: An diesem Datum geht es los

Wann beginnt der neue Arc? Auf Twitter bzw. X schreibt User OnePiecePodcast, dass es am 25. November mit Wa no Kuni zu Ende gehen wird. Nach vier Jahren müssen wir uns vom japanisch angehauchten Land verabschieden.

Dafür müssen wir nicht allzu lange auf den nächsten Arc warten: Mit dem Futuristic Island- Arc bzw. dem Egghead Island-Arc geht es bereits ab dem 3. Dezember 2023 weiter!

Wann gibt es die Episoden in Deutschland zu sehen? In Deutschland können wir die Folgen offiziell am schnellsten auf Crunchyroll sehen. Kurz nach der Ausstrahlung im japanischen Fernsehen gibt es die Folgen mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln.

In den USA gibt es den Anime sogar eine Stunde eher zu sehen. Hier gab der offizielle Twitter-Account bekannt, dass die Zeit für die Ausstrahlung nach vorne verschoben wurde. In Europa bleibt es wie gehabt bei 3:00 Uhr morgens.

Für die deutsche Synchronisation müssen wir uns allerdings etwas gedulden. Die Synchronisationsarbeiten dauern einige Zeit, weshalb die Folgen hierzulande um mehrere Monate hinterherhängen.

Aktuell gibt es Folge 1050 zu sehen, die in Japan bereits am 5. Februar 2023 lief. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir die neuen Folgen frühstens im September 2024 in deutscher Sprachausgabe zu sehen bekommen.

In Deutschland können wir den Anime auch legal und ohne Abo auf ProSieben MAXX schauen. Wir gehen davon aus, dass die synchronisierten Folgen zunächst auf dem Free-TV-Sender laufen werden. Im Anschluss wird es die Folgen auf DVD und Blu-ray sowie in der Mediathek des TV-Senders zu sehen geben.

