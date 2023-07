One Piece: Neuer Trailer zeigt erstmals Ruffys mächtige Gear 5-Form im Anime

Ruffys Kräfte erreichen ihr Maximum.

Der One Piece-Day hatte viele neue Informationen und Teaser im Gepäck. Es gab beispielsweise einen neuen Trailer zur Netflix-Adaption, in der wir erstmals einen Blick auf Gol D. Roger erhaschen konnten.

Außerdem erfolgte die Ankündigung, dass es erstmals seit 17 Jahren ein neues Ending für den Anime geben wird. Doch für viele Fans dürfte besonders ein Teaser-Trailer das wahre Highlight sein, denn er zeigt erstmals die wahren Fähigkeiten hinter Ruffys Gear 5-Form.

Achtung, Spoiler! In diesem Artikel geht es um die neuesten Ereignisse des Animes, sowie einige Folgerungen, die wir bereits aus dem Manga kennen.

One Piece enthüllt Ruffys Gear 5 für den Anime im Teaser-Trailer

Schon in der letzten Folge gab es eine Zusammenfassung aller Gear-Formen von Ruffy, in der auch sein Gear 5 kurz zu sehen war. Allerdings handelte es sich dabei nicht um die finale Form, sondern nur um ein Standbild aus der Transformationsphase.

Was ist im Trailer zu sehen? Im Trailer sehen wir, wie sich Ruffy unter der Enstehung von schwarz-rotzen Blitzen in seine Gear 5-Form verwandelt. Begleitet wird die Verwandlung von Trommelschlägen, die in Anlehnung an den Sonnengott Nika zu hören sind:

0:33 One Piece: Teaser-Trailer zeigt Ruffys Gear 5

Ruffy bekommt in seiner Gear 5-Form ein komplett weißes Aussehen. Nur seine Iris färbt sich pink. Durch Gear 5 erhält Ruffy außergewöhnliche Kräfte, denen anscheinend keine Grenzen gesetzt sind. Im Trailer sehen wir, wie Ruffy mit seiner riesigen Faust Kaido mühelos packt.

Er bewegt sich plötzlich wie eine Cartoon-Figur. So plustert er seinen Körper beispielsweise auf, indem er an seinem Gürtel zieht. Sollte der Anime die Szenen aus dem Manga zeigen, dürfen wir uns auf einige lustige Situationen freuen.

Ruffy erhält beispielsweise die Fähigkeit, seine Umgebung in Gummi zu verwandeln, wodurch er beispielsweise einen Blitz aus dem Himmel als Wurfgeschoss nutzen kann. Im weiteren Verlauf des Kampfs nutzt er Kaido sogar als Springseil.

Was ist Gear 5 eigentlich? Die Gear 5-Form hat so abgedrehte Fähigkeiten, weil Ruffys eigentliche Teufelskraft dadurch erwacht. Dabei handelt es sich nämlich um die Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika. Mit dieser wird Ruffy zur Personifizierung von Sonnengott Nika.

Mit Gear 5 sieht Ruffy nicht nur aus wie ein Gott, sondern bekommt auch die Fähigkeiten einer übermächtigen Person verliehen. Er kann seine Körpergröße ändern, die Umgebung beeinflussen und seine Widerstandskraft steigern.

Wann gibt es Ruffys Gear 5 zu sehen? Die Premiere der erwachten Teufelsfrucht ist in Folge 1071, die am 6. August 2023 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. In Deutschland wird die Folge beim Streamingdienst Crunchyroll angeboten.

Wie findet ihr den Trailer? Freut ihr euch schon auf die Premiere von Gear 5 im Anime?