One Piece: Nach über 27 Jahren beginnt im Anime eine neue Zeitrechnung - erstmals können wir sagen, dass eine Staffel zu Ende ist

Nach über 1.150 Folgen beendet One Piece die wöchentlichen Ausstrahlungen. Ab nächstem Jahr steht ein saisonales Modell an. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In der ersten Blütephase von Anime-Serien in diesem Jahrtausend existierte das Konzept an "Staffeln" nicht wirklich. Die "Großen Drei" sind hier das beste Beispiel: Naruto, Bleach und One Piece liefen das ganze Jahr über durch, was bisweilen zu einigen sehr, sehr langen Filler-Arcs führte.



Damit ist zumindest bei One Piece jetzt Schluss: Am 28. Dezember 2025 strahlte der Piraten-Anime seine letzte Folge für einige Monate aus, sodass Fans bereits Scherze machen, dass hiermit endlich die erste One Piece-Staffel zu Ende ist – nach 1.155 Folgen.

Eine Ära geht zu Ende

Denn mit One Piece-Folge 1.155 "Der versprochene Horizont. Auf zur langersehnten Insel Elban!" beendet der Anime den Egghead-Arc und macht sich titelgetreu auf den Weg zur Riesen-Insel Elban.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Bis wir diese neuen Inhalte zu Gesicht bekommen, wird es aber ein paar Monate dauern: Im April 2026 soll es laut dem Studio Toei Animation mit den frischen One Piece-Episoden weitergehen. Auch für die darauffolgenden Jahre ist eine solche "saisonale" Umsetzung des Animes geplant, sodass gewissermaßen eine Ära zu Ende geht.

Denn abseits von One Piece sind nur noch wenige Anime-Serien auf eine wöchentliche Ausstrahlung um jeden Preis ausgelegt. Hierzu zählen etwa Shin-Chan (Pokito-Fans werden sich erinnern) oder Sazae-San, das seit 1969 kontinuierlich ausgestrahlt wird und damit die Anime-Serie mit der längsten Laufzeit ist.

Mit diesem Wechsel auf eine saisonale Struktur, die mutmaßlich einen Arc pro Jahr umsetzt, blicken Fans mit Humor auf die vergangenen fast 27 Jahre der One Piece-Ausstrahlung. Manche scherzen etwa von der längsten ersten Staffel aller Zeiten und dass sie gehört hätten, dass die Geschichte "nach Staffel 1 besser wird". (via "Fgeitas").

Für uns als Fans bedeutet die Änderung der One Piece-Ausstrahlung mutmaßlich vor allem eines: Deutlich weniger Filler-Folgen, sodass sich Toei Animation voll und ganz auf die Umsetzung des Elban-Arcs konzentrieren kann.

Zudem versprach das Animationsstudio im Rahmen der Ankündigung, dass man die gewonnene Zeit nutzen möchte, um die Qualität der Folgen aufzupolieren – ab April 2026 werden wir sehen, ob dieses Vorhaben auch umgesetzt wird.

Werdet ihr die wöchentliche Ausstrahlung von One Piece vermissen?