Ab 2,99 Euro im PS Store: Mit dieser Resident Evil-Alternative hatte ich richtig Spaß und ihr bekommt sie gerade mit bis zu 90% Rabatt

Lädt das nicht zu einem gemütlichen Urlaub ein

Falls ihr euch die Zeit bis zum nächsten Resident Evil-Release noch ein wenig verkürzen wollt, hat der PlayStation Store gerade genau das richtige Angebot für euch auf Lager. Zugegeben, ganz so poliert wie der Horror-Vorreiter ist dieser Indie-Survivalhorror zwar nicht, spaßig ist er aber allemal.

Spiel: Fobia St. Dinfna Hotel

Preis: 2,99 Euro mit PS Plus, 4,49 Euro ohne PS Plus (statt 29,99 Euro, das sind 90% / 85% Rabatt)

2,99 Euro mit PS Plus, 4,49 Euro ohne PS Plus (statt 29,99 Euro, das sind 90% / 85% Rabatt) gilt bis: 25. Februar 2026

1:47 Fobia - St. Dinfna Hotel - Trailer stimmt auf Übernachtung im Horrorhotel ein - Trailer stimmt auf Übernachtung im Horrorhotel ein

Das erwartet euch in Fobia

Falls ihr einfach Bock auf die "Resident Evil-Formel" habt, rentiert es sich, einen Blick auf Fobia zu werfen. Denn genau dieses bekannte Konzept erwartet euch in einem düsteren Hotel in der Region Treze Trilhas. Ihr sucht die schummrigen Flure und Zimmer ab, löst Rätsel, um beispielsweise den defekten Aufzug wieder anzuschmeißen oder an Schlüsselkarten zu gelangen und neue Stockwerke und Räume zu erreichen.

Ein besonderer Kniff ist dabei eine Kamera, mit deren Hilfe ihr in eine andere Zeit blicken könnt, in der beispielsweise versperrte Wege auf einmal wieder frei sind. Damit das Ganze aber nicht zu entspannt wird, bekommt ihr es nebenbei noch mit zähen Ekelviechern zu tun und bestreitet den ein oder anderen Bosskampf oder müsst auch mal entkommen.

Die Story dreht sich um den Journalisten Roberto, den ihr aus der Egoperspektive steuert. Er ist angereist, um einem Hinweis auf den Grund zu gehen: Im St. Dinfna Hotel soll ein verstorbenes Mädchen spuken. Außerdem seien dort Personen verschwunden. Bereits beim Einchecken wird klar, dass hier definitiv was faul ist, und es wird nicht besser.

Für wen ist Fobia was und für wen eher nicht?

Von Fobia solltet ihr als Horrorfans in erster Linie ein paar Stunden gute Unterhaltung mit düster-melancholischer Gruselstimmung erwarten. Der Titel dürfte euch rund 11 bis 12 Stunden beschäftigen, die mit einem guten Mix aus Rätseln und Action daherkommen.

Ihr solltet aber keine tiefe Story erwarten und euch auf typischen Indie-Horror einstellen. Sonst werdet ihr vermutlich nicht glücklich mit dem Titel.

Auch auf Xbox ist das Spiel gerade günstig! Habt ihr PS Plus abonniert, bekommt ihr das Spiel aktuell zum Bestpreis. Günstiger war es noch nie. Sparen könnt ihr aber auch auf Xbox. Hier kostet der Titel aktuell nämlich für alle nur 2,99 Euro.

Habt ihr also kein PS Plus Abo und beide Konsolen zu Hause, kommt ihr hierbei günstiger weg!

Kennt ihr Fobia bereits oder wollt ihr jetzt womöglich mal reinschauen?