Kingdom Come Deliverance-Spielzeit: Reicht schon mal Urlaub ein, euch erwartet ein echtes Umfangs-Monster

Habt ihr ein paar Stunden? Die werdet ihr für Kingdom Come: Deliverance nämlich brauchen.

Kingdom Come: Deliverance hat frisch eine eigene Version für PlayStation 5 und Xbox Series erhalten. Falls ihr das erste Abenteuer mit Heinrich bislang ausgelassen habt oder nach langer Zeit wieder reinspringt und wissen wollt, wie viel Zeit ihr freischaufeln solltet, bekommt ihr hier die Übersicht.

Kingdom Come: Deliverance - So lang ist das Hauptspiel

Kingdom Come ist schon für sich genommen kein kurzes Spiel. Die Current-Gen-Version enthält obendrein aber auch noch alle großen Erweiterungen, die die Spielzeit noch einmal merklich in die Höhe treiben. Aber kommen wir zuerst einmal zum Hauptspiel. Die Stunden ergeben sich hier aus den durchschnittlichen Zahlen via howlongtobeat:

Hauptstory: rund 43 Stunden

rund 43 Stunden Hauptstory und Nebenmissionen: rund 83 Stunden

rund 83 Stunden 100%: rund 140 Stunden

1:38 Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

Da ihr in Kingdom Come Deliverance nur schwerlich durchkommen werdet, wenn ihr nur die Hauptstory spielt und sich viele Nebenaktivitäten ohnehin lohnen, dürften die 83 Stunden für die meisten von euch deutlich realistischer als die 43 Stunden sein.

So lange braucht ihr für die DLCs

Insgesamt sind sechs Erweiterungen bei der PS5-/Xbox Series-Version von KCD inbegriffen. "Schätze der Vergangenheit" und "Turnier!" sind dabei eher kleinere DLCs, während die Story-Erweiterungen mehrere Stunden umfassen:

Schätze der Vergangenheit : rund 1 Stunde

: rund 1 Stunde Aus der Asche: 5 bis 6 Stunden

5 bis 6 Stunden Turnier! : offen (je nachdem, wie oft ihr am Turnier teilnehmen wollt)

: offen (je nachdem, wie oft ihr am Turnier teilnehmen wollt) Die Amuorösen Abenteuer von Herrn Hans Capon dem Kühnen: rund 5 Stunden

rund 5 Stunden Mit einer Bande im Bunde: rund 4 Stunden

rund 4 Stunden Das Los einer Frau: rund 8 Stunden

Rechnen wir diese Spielzeiten also einmal mit dem Hauptspiel zusammen (das Turnier außen vor gelassen), kommen wir für einen durchschnittlichen Spieldurchlauf mit allen DLCs und einem Großteil der Nebenmissionen auf eine durchschnittliche Spielzeit von rund 106 Stunden. Nicht schlecht!

