Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt

Stellt euch vor, ihr könnt euer Farm Layout ohne Mods selbst anpassen. Das könnte in Zukunft möglich sein.

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat kürzlich in einem ausführlichen Interview jede Menge spannende Dinge über seine kultige Farm Sim verraten. Unter anderem ging es dabei auch um das kommende Inhalts-Update 1.7. Eine Idee, die es womöglich in den Patch schaffen könnte, klingt für uns richtig gut – und wir wetten, einige von euch sehen das genauso.

Aktuell wählen wir zum Spielstart einen vorgefertigten Hof-Typ aus. Darunter ist beispielsweise der Standard-Hof, der sich besonders gut für Neulinge eignet, der Flussbett-Hof oder der ganz schön anspruchsvolle Strand-Hof.

Über die Jahre kamen immer wieder neue Layouts dazu. Beim nächsten Schwung an neuen Inhalten überlegt ConcernedApe allerdings, gleich mal einen Schritt weiter zu gehen. Gegenüber IGN verrät er:

Eine Idee, mit der wir für 1.7 gespielt haben – ich weiß nicht, ob sie umgesetzt wird –, war die Einführung eines Farm-Map Editors für alle. Damit könnte man im Grunde seine eigene Karte erstellen. [...] Was, wenn wir das der Community eröffnen könnten und es so wäre, dass man einen extra Knopf drückt, in den Browser geht und sich die Hof-Kreationen aller anschaut? Das würde fast schon unendlichen Wiederspielwert in Stardew Valley bieten.

Darüber hinaus betont Barone, dass er generell nach Wegen suche, den Wiederspielwert der Farming-Sim zu erhöhen. Ganz explizit will er dabei aber auf den Einsatz von KI verzichten.

Falls ihr übrigens jetzt schon eine praktische Methode sucht, euer Hof-Layout zu optimieren, indem ihr alle Farm-Gebäude im Voraus plant, stellen wir euch auf Seite 2 des Artikels ein gratis Tool vor.

In den oben verlinkten Artikeln lest ihr außerdem mehr über andere Aspekte des Interviews. Unter anderem hat Concerned Ape auch Anekdoten zu älteren Spiel-Versionen ausgepackt.

Würdet ihr euch über einen Editor freuen? Was stört euch aktuell am meisten in den vorgegebenen Hof Layouts?