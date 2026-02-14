Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt

Eventuell können wir in Zukunft unsere Farm Map in Stardew Valley frei anpassen und unsere Kreationen mit anderen Community-Mitgliedern teilen.

Samara Summer
14.02.2026 | 10:00 Uhr

Stellt euch vor, ihr könnt euer Farm Layout ohne Mods selbst anpassen. Das könnte in Zukunft möglich sein.

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat kürzlich in einem ausführlichen Interview jede Menge spannende Dinge über seine kultige Farm Sim verraten. Unter anderem ging es dabei auch um das kommende Inhalts-Update 1.7. Eine Idee, die es womöglich in den Patch schaffen könnte, klingt für uns richtig gut – und wir wetten, einige von euch sehen das genauso.

Das nächste Stardew Valley-Update könnte einen Hof Editor bringen

Aktuell wählen wir zum Spielstart einen vorgefertigten Hof-Typ aus. Darunter ist beispielsweise der Standard-Hof, der sich besonders gut für Neulinge eignet, der Flussbett-Hof oder der ganz schön anspruchsvolle Strand-Hof.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Über die Jahre kamen immer wieder neue Layouts dazu. Beim nächsten Schwung an neuen Inhalten überlegt ConcernedApe allerdings, gleich mal einen Schritt weiter zu gehen. Gegenüber IGN verrät er:

Eine Idee, mit der wir für 1.7 gespielt haben – ich weiß nicht, ob sie umgesetzt wird –, war die Einführung eines Farm-Map Editors für alle. Damit könnte man im Grunde seine eigene Karte erstellen. [...] Was, wenn wir das der Community eröffnen könnten und es so wäre, dass man einen extra Knopf drückt, in den Browser geht und sich die Hof-Kreationen aller anschaut? Das würde fast schon unendlichen Wiederspielwert in Stardew Valley bieten.

Darüber hinaus betont Barone, dass er generell nach Wegen suche, den Wiederspielwert der Farming-Sim zu erhöhen. Ganz explizit will er dabei aber auf den Einsatz von KI verzichten.

Falls ihr übrigens jetzt schon eine praktische Methode sucht, euer Hof-Layout zu optimieren, indem ihr alle Farm-Gebäude im Voraus plant, stellen wir euch auf Seite 2 des Artikels ein gratis Tool vor.

In den oben verlinkten Artikeln lest ihr außerdem mehr über andere Aspekte des Interviews. Unter anderem hat Concerned Ape auch Anekdoten zu älteren Spiel-Versionen ausgepackt.

Würdet ihr euch über einen Editor freuen? Was stört euch aktuell am meisten in den vorgegebenen Hof Layouts?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
