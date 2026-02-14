God of War: Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten

In Sons of Sparta erfahren wir nicht nur viel über den ganz jungen Kratos, sondern auch über seinen Bruder. Jetzt stellt sich raus – wir können ihn sogar spielen.

Kevin Itzinger
14.02.2026 | 10:40 Uhr

Sons of Sparta hat einen Koop-Modus, aber der ist anders, als von einigen Fans gewünscht. Sons of Sparta hat einen Koop-Modus, aber der ist anders, als von einigen Fans gewünscht.

Das war eine Überraschung. In der vergangenen PlayStation Direct kündigte Sony nicht nur ein Remake der ursprünglichen Trilogie an, per Shadowdrop veröffentlichten sie mit God of War: Sons of Sparta auch direkt ein Prequel in Form eines 2D-Metroidvanias.

Der Community fiel dabei im Shop auf, dass das Spiel mit einer Multiplayer-Option gelistet ist. Im Spiel selbst war davon aber nichts zu sehen. Nach wenigen Stunden hat das Rätselraten aber schon ein Ende, denn tatsächlich verfügt das Spiel über einen Couch-Koop-Modus – der ist aber nicht von Anfang an verfügbar.

Das hat es mit dem Koop auf sich

In einem Tweet von Sony Santa Monica teilte das Studio mit, dass Sons of Sparta tatsächlich über einen Koop-Modus verfügt. Allerdings ist der erst nach dem Durchspielen verfügbar. Denn dann wird ein Challenge-Mode freigeschaltet, der es auch ermöglicht, zu zweit auf der Couch zu daddeln.

Video starten 15:35 Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta

Auch wenn wir darüber hinaus noch nicht viel über den Modus wissen, lässt der Name natürlich schon vermuten, dass es sich hier um knackige Herausforderungen handelt. Die können wir dann entweder allein oder zu zweit angehen.

Angabe im Shop sorgt für Frust bei einigen Fans

Was eigentlich eine nette Zugabe ist, sorgt in der Community allerdings gerade für Ärger. Da das Spiel im PlayStation Store mit "1 - 2 Spieler" getaggt ist, sind einige Fans davon ausgegangen, dass sie das Abenteuer auch zu zweit im Koop erleben können.

Dass es in Sons of Sparta nicht nur um Kratos, sondern auch seinen Bruder Deimos geht, hat die Annahme nachvollziehbarerweise verstärkt. Das alte Griechenland im Geschwister-Gespann zu erkunden, wäre sicher eine coole Sache gewesen.

Nach 3 Stunden mit God of War Sons of Sparta: So hab ich Kratos noch nie erlebt
von Dennis Müller
Nach 3 Stunden mit God of War Sons of Sparta: So hab ich Kratos noch nie erlebt
Neues God of War-Spiel überraschend angekündigt und ist direkt verfügbar - und eine Remake-Trilogie bekommen wir obendrein
von Eleen Reinke
Neues God of War-Spiel überraschend angekündigt und ist direkt verfügbar - und eine Remake-Trilogie bekommen wir obendrein

Trotz der Kritik steht das Spiel bei aktuell 3366 Bewertungen (14.02.2026, 10:26 Uhr) bei einer sehr guten Wertung von 4,81 von 5 Sternen. Auch wir haben schon reingespielt, Dennis hat im oben verlinkten Artikel bereits ein erstes Fazit gezogen.

Spielt ihr das neue God of War, oder wartet ihr stattdessen auf das Remake der ersten drei Teile? Hättet ihr Sons of Sparta auch lieber im Koop durchgespielt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
God of War: Sons of Sparta

God of War: Sons of Sparta

Genre: Action

Release: 13.02.2026 (PS5)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 41 Minuten

God of War: Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten

vor 18 Stunden

Nach 3 Stunden mit God of War Sons of Sparta: So hab ich Kratos noch nie erlebt

vor 19 Stunden

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Aktuelle News
alle anzeigen
God of War: Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten

vor 40 Minuten

God of War: Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten
Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt

vor einer Stunde

Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt
Ab 2,99 Euro im PS Store: Mit dieser Resident Evil-Alternative hatte ich richtig Spaß und ihr bekommt sie gerade mit bis zu 90% Rabatt

vor 2 Stunden

Ab 2,99 Euro im PS Store: Mit dieser Resident Evil-Alternative hatte ich richtig Spaß und ihr bekommt sie gerade mit bis zu 90% Rabatt
Kingdom Come Deliverance-Spielzeit: Reicht schon mal Urlaub ein, euch erwartet ein echtes Umfangs-Monster

vor 4 Stunden

Kingdom Come Deliverance-Spielzeit: Reicht schon mal Urlaub ein, euch erwartet ein echtes Umfangs-Monster
mehr anzeigen