God of War: Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten

Sons of Sparta hat einen Koop-Modus, aber der ist anders, als von einigen Fans gewünscht.

Das war eine Überraschung. In der vergangenen PlayStation Direct kündigte Sony nicht nur ein Remake der ursprünglichen Trilogie an, per Shadowdrop veröffentlichten sie mit God of War: Sons of Sparta auch direkt ein Prequel in Form eines 2D-Metroidvanias.

Der Community fiel dabei im Shop auf, dass das Spiel mit einer Multiplayer-Option gelistet ist. Im Spiel selbst war davon aber nichts zu sehen. Nach wenigen Stunden hat das Rätselraten aber schon ein Ende, denn tatsächlich verfügt das Spiel über einen Couch-Koop-Modus – der ist aber nicht von Anfang an verfügbar.

Das hat es mit dem Koop auf sich

In einem Tweet von Sony Santa Monica teilte das Studio mit, dass Sons of Sparta tatsächlich über einen Koop-Modus verfügt. Allerdings ist der erst nach dem Durchspielen verfügbar. Denn dann wird ein Challenge-Mode freigeschaltet, der es auch ermöglicht, zu zweit auf der Couch zu daddeln.

Auch wenn wir darüber hinaus noch nicht viel über den Modus wissen, lässt der Name natürlich schon vermuten, dass es sich hier um knackige Herausforderungen handelt. Die können wir dann entweder allein oder zu zweit angehen.

Angabe im Shop sorgt für Frust bei einigen Fans

Was eigentlich eine nette Zugabe ist, sorgt in der Community allerdings gerade für Ärger. Da das Spiel im PlayStation Store mit "1 - 2 Spieler" getaggt ist, sind einige Fans davon ausgegangen, dass sie das Abenteuer auch zu zweit im Koop erleben können.

Dass es in Sons of Sparta nicht nur um Kratos, sondern auch seinen Bruder Deimos geht, hat die Annahme nachvollziehbarerweise verstärkt. Das alte Griechenland im Geschwister-Gespann zu erkunden, wäre sicher eine coole Sache gewesen.

Trotz der Kritik steht das Spiel bei aktuell 3366 Bewertungen (14.02.2026, 10:26 Uhr) bei einer sehr guten Wertung von 4,81 von 5 Sternen. Auch wir haben schon reingespielt, Dennis hat im oben verlinkten Artikel bereits ein erstes Fazit gezogen.

Spielt ihr das neue God of War, oder wartet ihr stattdessen auf das Remake der ersten drei Teile? Hättet ihr Sons of Sparta auch lieber im Koop durchgespielt?