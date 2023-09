One Piece: Alle Mitglieder der Arlong-Bande mit ihren Kopfgeldern und Fähigkeiten

Alle Mitglieder der Arlong-Piraten in der Übersicht.

Dank der Live-Action-Adaption zu One Piece können wir die Anfänge der Abenteuer von Ruffy und seiner Crew mit realen Schauspieler*innen erleben. Zwei der Folgen drehen sich um Namis Geschichte in Kokos.

Ihr Heimatdorf wurde von den Fischmenschen der Arlong-Bande heimgesucht. Die Gang besteht aus mehreren Fischmenschen, die ihre eigene Ordnung durchsetzen wollen. Wir geben euch eine Übersicht, welche Rüpel zur Bande dazugehören und Kokos terrorisieren.

One Piece: Wer ist die Arlong-Bande?

Arlong konnte mehrere Fischmenschen von seiner Weltordnung überzeugen. Er ist der Ansicht, dass die Fischmenschen nach der Zeit der Unterdrückung nun die Menschen wie Sklaven behandeln sollten. Um sein Ziel durchzusetzen, will er der Herrscher des gesamten East Blue werden.

Dazu errichtete er seine Basis, den Arlong-Park, auf einer kleinen Insel namens Konomi. Er treibt von den dort lebenden Dorfbewohner*innen von Kokos Schutzgeld ein, um sich zu finanzieren. Alle Mitglieder der Arlong-Bande tragen als Zeichen ein Fischmenschen-Tattoo, das Arlong mit seiner Sägenase darstellt.

Arlong, Kiss und Schwarzgurt lachen hier unsere Helden aus. Bild: Toei Animation

Wer gehört zur Arlong-Bande dazu?

Wir listen euch alle wichtigen Mitglieder der Arlong-Piratenbande auf. Dabei setzen wir den Fokus auf Arlong und seine Kommandant*innen, den Rest listen wir euch weiter unten auf.

Arlong

Kopfgeld : 20 Millionen Berry

: 20 Millionen Berry Fähigkeit /Waffe : Fischmenschenkraft, Sägeschwert

: Fischmenschenkraft, Sägeschwert Status: von der Marine gefangen genommen

Arlong ist der Kopf der Piratenbande. Er war zuvor Mitglied der Sonnen-Piratenbande unter Fisher Tiger. In seiner Kindheit musste er unter dem Rassismus der Menschen leiden, weil er ein Fischmensch ist. Arlong entwickelte einen großen Hass auf die Menschheit und schwor Rache.

Kiss

Kopfgeld : 5,5 Millionen Berry

: 5,5 Millionen Berry Fähigkeit/Waffe : Fischmenschenkraft, Wasserkanone

: Fischmenschenkraft, Wasserkanone Status: von der Marine gefangen genommen

Auch Kiss hatte in seiner Kindheit unter dem Rassismus der Menschen zu leiden. Im Anime nutzt er für seine Wasserkanone seine eigene Spucke oder Wasser, mit der er die Flüssigkeit wie Pistolenschüsse abfeuern kann. In der Live-Action-Adaption verwendet er hingegen Alkohol, was Lysop im Kampf zu seinem Vorteil nutzt.

Schwarzgurt

Kopfgeld : 9 Millionen Berry

: 9 Millionen Berry Fähigkeit/Waffe : Fischmenschenkraft, Fischmenschen-Karate

: Fischmenschenkraft, Fischmenschen-Karate Status: von der Marine gefangen genommen

Sein Name kommt von seinem schwarzen Gürtel, den er durch das Fischmenschen-Karate erworben hat. Er ist nicht nur stark, sondern auch klüger als die meisten anderen aus der Bande, wodurch er ein hohes Kopfgeld besitzt. Dementsprechend fällt es Sanji im Kampf schwer, gegen diesen mächtigen Fischmenschen anzukommen.

Okta

Kopfgeld : 8 Millionen Berry

: 8 Millionen Berry Fähigkeit/Waffe : Fischmenschenkraft, Sechsschwerterstil

: Fischmenschenkraft, Sechsschwerterstil Status: lebt in Freiheit (Sabaody Archipel / Fischmenscheninsel)

Okta ist der einzige Kommandant, dem es gelungen ist, aus dem Gefängnis zu fliehen. Er lebte im Anschluss ein glückliches Leben mit Meerjungfrau Kamy auf dem Sabaody Archipel. Nach dem Zeitsprung treffen ihn die Strohhüte auf der Fischmenscheninsel wieder, wo er der Piratenbande hilft, Hody Jones zu besiegen.

Nami

Kopfgeld : aktuell 366 Millionen Berry

: aktuell 366 Millionen Berry Fähigkeit/Waffe : Klimataktstock

: Klimataktstock Status: Mitglied der Strohhutbande

Nami schloss sich der Arlong-Bande nur an, damit sie eines Tages Kokos freikaufen konnte. Doch Arlong überlistete sie mit einem Trick, woraufhin Ruffy zum Kampf herausforderte. Mittlerweile ist sie die Navigatorin der Strohhutbande und hat ihr Tattoo mit einer Windmühle überstochen, an der sich eine Orange befindet.

Weitere Mitglieder der Arlong-Bande

Ein paar der Mitglieder gibt es in der Netflix-Serie nicht zu sehen oder sie haben nur einen kleineren Auftritt, darunter beispielsweise Muh Muh. Das Haustier der Arlong-Bande ist im Anime auch nach seiner Zeit bei der Arlong-Bande in One Piece zu sehen. Zudem haben sie auch kein bedeutendes Kopfgeld und auch ihre Kampffähigkeiten konnten sie bisher nicht unter Beweis stellen.

Folgende Mitglieder gibt es noch:

Schiffszimmermann: Kaneshiro

Kaneshiro Musiker: Pissaro

Pissaro Haustier: Muh Muh

Muh Muh Partyorganisation: Take, Shioyaki

Nach dem Arc wird die Arlong-Bande von Kapitän Ratte gefangen genommen. Nur Okta schafft es, aus der Gefangenschaft der Marine zu entkommen und ein glückliches Leben zu führen. Später hilft er sogar der Strohhutbande und wird ein guter Freund von Ruffy und seiner Crew.

