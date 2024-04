One Piece auf Netflix, Staffel 2: Lysop-Schauspieler teast einen möglichen Arc an und verrät sogar noch mehr

'Lysop' schmiedet so seine eigenen Pläne für die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece. (Bild: © Toei Animation)

Netflix’ Live-Action-Adaption zur beliebten Anime-Serie One Piece ist seit ihrem Start im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg. Eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt und die Dreharbeiten starten angeblich in einigen Monaten.

Natürlich sind Fans der Serie neugierig darauf, was die zweite Staffel mit sich bringen könnte und haben somit ein paar Fragen eingereicht. Netflix hat das Beantworten eben dieser Fragen Lysop-Schauspieler Jacob Gibson überlassen, der so seine eigene Vorstellung davon hat, wie es mit der Live-Action-Serie weitergehen könnte.

Lysop-Darsteller erlaubt sich einen Aprilscherz

Am 1. April hat Netflix ein neues Video in den sozialen Medien veröffentlicht. Darin zeigt der Lysop-Darsteller Jacob Gibson einen kleinen Einblick in das Filmstudio und beantwortet einige Fragen zur zweiten Staffel der Serie. Viele der Antworten sind aber eher amüsant und nicht ganz ernst zu nehmen. Zum einen, weil das Video am 1. April erschien, zum anderen, weil die Figur Lysop für seine unehrliche Art bekannt ist. Und dennoch: Vielleicht sollten wir nicht alles als Scherz abtun?



Hier haben wir einige der Antworten für euch herausgesucht, mit denen Jacob Gibson uns offensichtlich etwas hinters Licht führen will:

Wie viele Folgen wird die zweite Staffel haben?

50 und sie werden alle von Lysop handeln. Werden wir Karoo sehen? Wird dafür CGI benutzt?

Wir benutzen kein CGI. Das Netflix Biotechniker-Team arbeitet hart daran und ich bin gerade aus Plano [eine Stadt in Texas, USA] zurückgekommen, geritten auf dem Rücken eines Straußes. Wird Sanji mehr kochen?

Ja, er hat zugestimmt, alle seine Dienstleistungen in der zweiten Staffel zur Verfügung zu stellen und als nette Geste habe ich ihn als meinen persönlichen Koch eingestellt. Via Video auf Twitter/X-Konto von Netflixs One Piece (@onepiecenetflix)

Auf die Frage eines Fans, ob Zorro sich verlaufen habe, macht Gibson einen weiteren Scherz und ruft den Schwertkämpfer an. In dem kleinen komödiantischen Sketch spricht er mit Zorro am Telefon und gibt ihm Anweisungen, wie er das Studio erreichen kann. Es scheint, als hätte der talentierte Schwertkämpfer doch nicht den Weg zum Studio gefunden.

Ein möglicher Teaser zur 'Little Garden'-Arc versteckt sich im Aprilscherz

Mit all den witzigen Antworten wirkt das Interview eher wie ein kleiner Aprilscherz. Bei der Enthüllung des “ersten Einblicks” in die zweite Staffel wird jedoch auch eine einfache Zeichnung von einem Dinosaurier und Lysop gezeigt, hinter der mehr stecken könnte. Auf den ersten Blick sagt die Zeichnung nicht viel aus und hat keine Bedeutung, aber im Gegensatz zum Rest könnte sie tatsächlich als echter Teaser verstanden werden.

In der “enthüllten” Zeichnung ist ein Dinosaurier zu sehen, der Lysop gegenüber steht. Im Zusammenhang mit der Erwähnung von Prinzessin Vivi und ihrem treuen gefiederten Gefährten Karoo könnte es sich hierbei um eine Anspielung auf die “Little Garden”-Arc handeln – der in Staffel 2 vielleicht aufgegriffen wird?

Worum geht es in “Little Garden”? Little Garden ist ein Teil des Alabasta-Saga in One Piece. Nachdem die Strohhüte Prinzessin Vivi und Karoo vorzeitig in ihr Team aufgenommen haben, segelt die Truppe zu einer prähistorischen Insel namens Little Garden. Dort trifft die Strohhut-Piratenbande auf die beiden Riesen Dorry und Broggy, die seit Jahrhunderten einen Kampf ausfechten.

Würdet ihr euch über eine Adaption von "Little Garden" freuen? Was würdet ihr sonst gerne in der zweiten Staffel von Netflix' "One Piece" sehen?