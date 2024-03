One Piece Netflix-Showrunner gibt zu, dass Lysop stark vernachlässigt wurde und verrät mehrere gestrichene Szenen

Lysop war in Staffel 1 seltener zu sehen als geplant.

In Staffel 1 von One Piece, der Real-Serie auf Netflix, konnte Monkey D. Ruffy vier weitere Mitglieder für seine Strohhutbande rekrutieren. So sammelte er nach und nach Zorro, Nami, Lysop und Sanji ein. Wie der Showrunner der Live-Action-Adaption nun zugibt, kam dabei ein Charakter allerdings viel zu kurz. Für ihn hat er in Staffel 2 deshalb etwas anderes geplant.

One Piece: Einige Szenen mit Lysop wurden in Staffel 1 gestrichen

Was wurde gestrichen? Im Gespräch mit YouTuber HasanAbi (via kino&co) erklärt Matt Owens, dass es eigentlich viel mehr Szenen mit Lysop gab. Vor allem in Episoden 7 und 8 gab es viel mehr Szenen, die mit Jacob Romero, dem Schauspieler von Lysop, gedreht wurden.

Als Beispiel nennt er zwei Szenen, die nicht mehr in der Netflix-Serie zu sehen sind:

In einer Szene hat Lysop Spezialmunition vorbereitet. Aus dem Anime wissen wir, dass diese Munition besondere Effekte wie zusätzliche Verbrennung hat.

Vor dem Kampf gegen Kiss hat sich Lysop mental darauf vorbereitet, für seine Freunde da zu sein. Lysop ist eigentlich ein Angsthase und muss deshalb all seinen Mut zusammennehmen, um im Kampf mitzumischen.

Was ist der Grund? Owens selbst kann nicht erklären, wieso die Szenen gestrichen wurden. Aufgrund des Autoren-Streiks war er nicht dabei, als der Schnittprozess der Serie startete. Den Grund dafür wissen nur die zuständigen Mitarbeitenden.

Doch auch abseits der geschnittenen Szenen gibt es tolles Material mit Lysop in der Netflix-Serie. Den passenden Trailer zur Live-Action-Adaption könnt ihr hier sehen:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

So steht es um Staffel 2 der Netflix-Serie

Was soll sich in Staffel 2 ändern? Owens könne deshalb die Kritik von Fans nachvollziehen, nach der Lysop kaum Substanz in Staffel 1 gehabt hätte. Das wolle er in Staffel 2 nun ändern. Demnach soll es dort viel mehr Szenen mit Lysop zu sehen geben. Außerdem würden noch viele spannende Momente aus dem Manga und Anime fehlen.

Der Schwertkämpfer Zorro ist ein weiterer Charakter, der in Staffel 2 präsenter sein soll. Sein Schauspieler Mackenyu verriet, dass die kommende Staffel mehr Action-Szenen und vor allem bessere Kämpfe mit Zorro beinhalten soll.

Wann kommt Staffel 2? Schon bald sollen die Dreharbeiten für One Piece beginnen. Einem Leak zufolge soll ein Verantwortlicher der Postproduktion bereits im Juni am Produktionsstandort in Südafrika anwesend sein.

Die eigentlichen Dreharbeiten sollen zwischen Juli und Dezember 20204 beginnen. Da Eiichiro Oda ein Wörtchen mitzureden hat und einige Spezialeffekte wie Ruffys Gummikörper im Nachhinein eingebaut werden müssen, könnte die Veröffentlichung erst ab Juli 2025 stattfinden.

Zu welchem Charakter hättet ihr in Staffel 1 von One Piece mehr von sehen wollen?