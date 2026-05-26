One Piece: Vor 17 Jahren enthüllte Oda, welcher männliche Strohhut der beste Liebespartner ist - und es ist weder Sanji noch Ruffy

In einer alten Ausgabe des Frauen-Mode- und Lifestyle-Magazins "Non-no" von 2009 konnten weibliche Leser*innen und Fans von One Piece dem Schöpfer Eiichiro Oda Fragen stellen. Eine Frage schien besonders von großem Interesse gewesen zu sein: Welcher der männlichen Mitglieder der Strohhut-Piraten würde sich am besten als Liebespartner, beziehungsweise fester Freund machen?
Auf die Frage hatte Oda natürlich eine Antwort, aber womöglich nicht die, mit der die Community – besonders Fans von Sanji – erwartet hat.
Die Frage um den potenziell besten Liebes-Kandidaten der Strohhüte
Da Non-no zum großen Verlagsunternehmen Shueisha gehört, das auch das wöchentliche Manga-Magazin Shonen Jump vertritt, bekommt auch Oda von seiner weiblichen Leserschaft Fragen zugesendet.
Dazu gehört auch die besonders beliebte Frage, welcher der männlichen Strohhüte der Mangaka als romantischen Partner empfehlen würde – und seine Antwort ist klar: Definitiv nicht Sanji und auch nicht Ruffy.
Als den am besten als Liebespartner geeigneten Strohhut-Piraten, nennt Oda Lysop. In den Augen Odas nimmt der Schütze der Strohhüte Rücksicht auf seine Mitmenschen und ist freundlicher als jeder andere.
Den Ausschnitt aus dem Magazin könnt ihr entweder im unten verlinkten X-Beitrag sehen, der von X-User Sandman_AP ins Englische übersetzt wurde, oder diesem Blogeintrag eines Fans namens "Yosenabe HITTO":
Link zum Twitter-Inhalt
Zorro erwähnt der Schöpfer gar nicht in seiner Antwort – womöglich, weil dieser nie an einer Romanze interessiert wäre. Für Sanji und Ruffy hingegen hat Oda ganz andere Gründe, warum die beiden nicht gerade die besten Partner in einer romantischen Beziehung wären.
Was genau Oda über Sanji und Ruffy in dem Bezug zu sagen hatte, findet ihr auf den nächsten Seiten.
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