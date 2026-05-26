Alte Dragon Ball-Skizzen von Akira Toriyama zeigen Bulma und Son Goku in völlig anderer Kleidung – und auch die Frisur von Bulma ist anders

Der Cowboy-Look scheint es Akira Toriyama damals besonders angetan zu haben. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Fast zwei Jahre nach dem Tod von Akira Toriyama werden aktuell alte Skizzen und Konzeptzeichnungen zu Dragon Ball versteigert. Darunter befinden sich auch frühe Designs von Bulma und Son Goku, wobei die beiden in ganz anderen Looks gezeigt werden, als letztlich in der finalen Serie zu sehen waren.

Akira Toriyama hätte Bulma fast einen Cowboy-Look verpasst

Aktuell werden bei “Heritage Auctions” alte Skizzen und Konzeptzeichnungen von Akira Toriyama zu Dragon Ball versteigert, wie unter anderem X-User DBPerfectShots berichtet. Dazu gehören auch Illustrationen des Dragon Ball-Schöpfers, die die beiden Hauptfiguren mit komplett anderer Kleidung und Frisur zeigen – zumindest für Bulma hat sich Toriyama einiges überlegt.

Im Beitrag von DBPerfectShots könnt ihr vier der versteigerten Skizzen zu Dragon Ball sehen:

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Derzeit gibt es Diskussionen darüber, ob es sich bei den versteigerten Zeichnungen wirklich um die Originale von Toriyama oder Kopien/Fälschungen handelt. Die gezeigten Designs sind jedoch von Toriyama selbst, wie dieser X-Beitrag beweist.

In der ersten Zeichnung ist Bulmas Look ganz klar von einem Cowboy inspiriert oder stellt zumindest eine Anlehnung an den Wilden Westen dar.

Sie trägt einen karierten langen Rock, Cowboy-Stiefel, einen einseitigen Hosenträger, Handschuhe an beiden Händen und ihr Haar wurde zu einem langen Zopf geflochten. Der Cowboy-Look wird noch mit dem Revolver in ihrer rechten Hand abgerundet.

Bulma ist nicht die einzige Figur, für die Toriyama einen Cowboy-Look geplant hatte, denn auch C18 wollte der Dragon Ball-Schöpfer so ein Design verpassen. Mehr dazu findet ihr hier:

Mehr zum Thema Dragon Ball Z: Alte Skizzen von Akira Toriyama zeigen, dass C18 ursprünglich ein ganz anderes Outfit tragen sollte von Myki Trieu

Für Son Goku hatte Toriyama hingegen einen anderen Stil im Sinn, da sein Hemd mit dem ungewöhnlichen Kragen an eine Matrosenuniform oder Pfadfinder-Kleidung erinnert.

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Autoplay

Auch in der dritten Konzeptzeichnung scheint der Dragon Ball-Schöpfer diese grundlegende Idee beizubehalten und lediglich Bulmas Haarschnitt war etwas abgewandelt.

In weiteren alten Sklizzen (die nicht zu den versteigerten Illustrationen gehören) aus dem Beitrag von X-User SmugStickDB hatte Toriyama Bulma sogar mit extrem lockigem Haar und Son Goku als kleinen Affenjungen – wie seine Vorlage Sun Wukong – gezeichnet.

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Bulmas Schleife als Markenzeichen und Son Gokus Trainingsanzug

Bei der letzten gezeigten Skizze müsste Toriyama dann schon langsam seine finale Konzeption für Son Goku verwirklicht haben, da der junge Saiyajin dort bereits seinen bekannten dunkelblauen Trainingsanzug mit roten Armbändern trägt.

In allen Zeichnungen wird auch deutlich, dass Toriyama Bulmas Schleife, die sie auch bei ihrem ersten Auftritt im Anime trägt, immer beibehalten hat – ob sie nun am Anfang oder Ende eines Zopfes ist oder als Haarband geplant war.

Ein paar der Designideen scheinen aber letztlich stattdessen in den Charakter Lunch eingeflossen zu sein.

Wie gefallen euch die ursprünglichen Designs von Bulma und Son Goku und würdet ihr gerne ein Dragon Ball-Spin-Off mit den beiden in diesen Outfits sehen?