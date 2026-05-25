LEGO-Fan findet in seiner Sammlung einen 30 Jahre alten LEGO-Kompass, der tatsächlich noch einwandfrei funktioniert

Habt ihr so einen Kompass schonmal gesehen? (Bild: Ok-Mail-8619 auf Reddit)

Über die Jahrzehnte sind viele LEGO-Sets und -Themenwelten auf den Markt gekommen und wieder verschwunden. In den 1990er-Jahren gab es sogar Reihen, in denen teilweise funktionierende LEGO-Kompasse enthalten waren.

LEGO hat mal Kompasse in seine Sets gebaut

Viele langjährige LEGO-Fans dürften noch irgendwo eine Kiste haben, in der haufenweise Bausteine und Minifiguren aus alten, nicht mehr genutzten Sets zu finden sind. Der Reddit-User Ok-Mail-8619 hat so eine Kiste im vergangenen Jahr durchsucht und ist dabei auf ein ganz besonders cooles Teil gestoßen. In einem Post teilt er seinen Fund:

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Es handelt sich dabei um einen kleinen, runden Kompass. Der hat die vielen Jahre offenbar unbeschädigt überstanden und zeigt noch immer den Weg nach Norden an.

Kompasse funktionieren zwar magnetisch, aber es kann beispielsweise durch eine Entmagnetisierung der Nadel trotzdem vorkommen, dass sie ihre Fähigkeit, immer nach Norden zu zeigen, verlieren. Außerdem können sie auch ganz einfach verbogen werden oder zerbrechen.

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Laut dem User stammt das Teil aus dem 1996 erschienen "LEGO Pirates: Armada Flagship"-Set. In den Kommentaren wird er allerdings eines Besseren belehrt. Tatsächlich stammt der Kompass aus dem Post aus einem Set der Aquazone-Themenwelt. Dabei handelte es sich um Unterwasserwelten mit Tauchern und U-Booten, die ebenfalls Mitte der 1990er-Jahre auf den Markt kamen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Tatsächlich findet der User in der Folge noch einen zweiten Kompass in seiner Kiste, der tatsächlich zum Piratenschiff gehört, aber leider nicht mehr funktioniert. Kompasse waren in den 90ern offenbar beliebt bei den LEGO-Designer*innen.

In den restlichen Kommentaren gibt es viele User, die erstaunt darüber sind, dass es solche Teile mal gab. Heute werden für solche Details vor allem Sticker genutzt, trotzdem sind viele Sets deutlich teurer als noch vor 30 Jahren.

Manche User geben aber auch an, dass sie selbst früher solche Sets hatten, aber schon ewig nicht mehr daran gedacht haben. Einer erzählt sogar, dass er den kleinen Kompass immer in der Schule dabei hatte und sich extrem cool dabei vorkam.

Hattet ihr auch LEGO-Sets, in denen ein Kompass enthalten war?