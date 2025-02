One Piece-Theorie: Der Gott der Erde könnte womöglich einer der gefährlichsten Gegner für Ruffy sein und ihr kennt ihn

Ruffy muss sich womöglich im finalen Krieg einem der stärksten Gegner stellen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda hat mit dem Abschluss der Egghead- und dem Start der Elban-Arc ein komplett neues Kapitel in der finalen Saga der Shonen-Reihe begonnen. Schon innerhalb der Egghead-Arc gab es eine Vielzahl an zusätzlichen Hintergrundinformationen zu Joyboy, dem leeren Jahrhundert und Ruffys Verbindung zum legendären Sonnengott Nika.

Spoilerwarnung! In den nächsten Abschnitten geht es um die aktuellen Ereignisse, Enthüllungen und Wendepunkte in der Elban-Arc. Solltet ihr im Manga noch nicht bis zum Ende der Egghead-Arc gelesen haben und auf dem neuesten Stand im Manga sein, werden euch einige sehr wichtige Plot-Elemente gespoilert und vorweggenommen.

Die aktuelle Elban-Arc scheint dieses Tempo an Wellen von neuen Informationen zur Weltgeschichte von One Piece beizubehalten. Schließlich wurde durch ein Wandgemälde in Kombination mit einem antiken Text die Existenz von drei weiteren Göttern neben Nika offenbart:

Die Community glaubt bereits die Identität des Gottes der Erde zu kennen, der in der Vergangenheit in einer Schlacht schon gegen Nika gekämpft hat. Marshal D. Teach, auch bekannt als Blackbeard, soll entweder die Reinkarnation des Gottes sein oder in der aktuellen Welt diesen verkörpern.

Blackbeard als einer der Endgegner von Ruffy und sein Gegenstück als Gott der Erde.

In der heiligen Schrift "Harley" wird im Abschnitt "Erste Welt" erzählt, wie der legendäre Krieger Nika Sklaven und Unterdrückte auf der Erde befreite.

Dabei soll es einen Erdgott gegeben haben, der durch die Befreiungstat Nikas die Welt ins Chaos stürzte und an der Seite einer "Feuerschlange" Tod und Finsternis brachte. Fans interpretieren den Text als Beschreibung eines jahrhundertelangen Krieges zwischen dem Sonnengott Nika, dem Erdgott und einem Wesen namens "Flammenschlange", möglicherweise Imu.

Da der Erdgott und der Sonnengott in "Harley" als Gegensätze dargestellt werden, haben Fans die Theorie aufgestellt, dass es sich beim Erdgott in der heutigen Welt um Blackbeard handeln muss. Wenn Ruffy die Reinkarnation von Nika bzw. die Kraft des Sonnengottes innehat, kann der Erdgott und Gegenspieler von Nika nur Blackbeard sein, so die Logik dahinter.

Blackbeard verkörpert die Gier nach Macht und das Böse nahezu perfekt. Aktuell hält der böse Pirat Ruffys Großvater und Vizeadmiral Garp gefangen. Ein weiteres Indiz für seine Bösartigkeit und die Parallele zum Erdgott in "Harley" ist die Übernahme der Pirateninsel Hachinosu, wo er ebenfalls viele Menschen unterdrückt und sogar Koby entführt hat. Zerstörung, Unterdrückung, Versklavung und böse Taten sind sowohl das tägliche Geschäft von Blackbeard als auch ein großes Thema des Erdgottes.

Blackbeard könnte die Reinkarnation des Erdengottes sein und die Welt ins Chaos stürzen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Darüber hinaus ist den Fans bereits aufgefallen, wie sehr sich Ruffy und Blackbeard in ihren Ambitionen ähneln und doch völlig gegensätzlich sind. Blackbeard will Piratenkönig werden und das große One Piece finden – genau wie Ruffy, allerdings unterscheiden sich beide in ihren Motiven massiv.

Ruffy geht es nicht wirklich um den Titel des Piratenkönigs oder um die Weltherrschaft. In seinen Augen ist der Piratenkönig der "freieste" Mensch der Welt und der Wunsch nach völliger Freiheit treibt den Strohhut an.

Blackbeard hingegen will den Titel für sich beanspruchen, damit ihm die ganze Welt untertan ist. Dafür geht der gefürchtete Pirat auch schon mal über Leichen oder brennt unbeteiligte Dörfer nieder, wie das von Chopper. Die beiden sind also Gegensätze pur und Blackbeard würde fast perfekt in die Rolle des Erdgottes passen.

Blackbeards Teufelskräfte sind ein weiterer Indiz für seine Rolle als Gott der Erde

Schon vor drei Jahren, bevor das große Wandbild und der alte Text auf Elban entdeckt wurden, gab es auf Reddit Spekulationen über die Existenz der verschiedenen Götter und wer welche Rolle spielen könnte.

Darunter auch die Blackbeard-Erdgott-Theorie. Leser*innen hatten schon damals die Vermutung, dass der grausame Pirat der Gott der Erde sein könnte und machten auf ein Detail aufmerksam, das jetzt noch mehr an Bedeutung und Gewicht gewinnt.

Blackbeard ist im Besitz von zwei Teufelsfrüchten. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Blackbeard ist im Besitz zweier Teufelsfrüchte: Die Dunkelheitsfrucht und die Erdbebenfrucht.

Die Finsternisfrucht ermöglicht es Blackbeard, andere Teufelsfrüchte der gleichen Logia-Sorte quasi zu neutralisieren und zu entziehen. Die Frucht funktioniert also wie ein schwarzes Loch, das eine starke Anziehungskraft besitzt und infolgedessen die Angriffe anderer Teufelsfruchtanwender aufhebt. Außerdem gilt die Teufelsfrucht als die "bösartigste" Frucht in der Welt von One Piece.

Es scheint, dass Blackbeard sich die Erdbebenfrucht nach dem Tod von Whitebeard angeeignet hat. Blackbeard kann mit den teuflischen Kräften der Frucht Erd- und Seebeben auslösen. So kann er zum Beispiel eine ganze Stadt oder sogar eine Insel mit einem See- oder Erdbeben dem Erdboden gleichmachen. Da Blackbeard oft mit der Gier nach Macht dargestellt wird, probierte der Pirat, nachdem er seine neuen Kräfte erhalten hatte, diese gleich am Marine Ford aus – allerdings hatte er sie nicht ganz unter Kontrolle!

Zerstörung und Gier sind also immer wiederkehrende Themen im Zusammenhang mit Blackbeard, die ihn durch die alte Schrift auf Elban nun auch noch stärker mit dem Gott der Erde in Verbindung bringen und die Vermutungen in der Gemeinschaft noch mehr stützen.

Es gilt jedoch abzuwarten, ob sich diese Theorie wirklich bewahrheiten wird oder Eiichiro Oda noch ein Ass im Ärmel hat. Schließlich gibt es neben Blackbeard als den großen Antagonisten und Herrscher der Weltregierung auch Imu als Kandidaten um den Titel des Erdengottes – und im Vergleich zu Blackbeard scheint Imu noch gefährlicher für Ruffy zu sein! Aber wie ist eure Meinung zur Theorie von Blackbeard als Gott der Erde und wer, glaubt ihr, sind die restlichen Götter?