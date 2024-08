One Piece: Blackbeard könnte bald eine antike Waffe in die Finger bekommen - und das würde die Welt in große Gefahr bringen!

Blackbeard könnte schon bald einen der antiken Waffen in die Finger bekommen. (Bild: © Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Handlungs-Spoiler zum Ende der Egghead-Arc.

One Piece hat mit dem Beginn der Egghead-Arc die finale Saga der Geschichte eingeläutet, und die Arc hat es in sich. Mit all den Enthüllungen und Informationen über das Leere Jahrhundert, Joy Boy, die Geheimnisse der Weltregierung und sogar der Einführung eines neuen Mitglieds der D.-Familie, das verstorben ist, hat Oda für einige Überraschungen bei den Fans gesorgt.

Mit den jüngsten Ereignissen in der Handlung auf der Egghead-Insel hat der One Piece-Schöpfer und Mangaka sogar noch einen draufgesetzt: Vegapunk verkündete, dass wer auch immer im Besitz des One Piece sein wird, würde auch der das Schicksal der Welt bestimmen.

Damit hat er genau wie Gol D. Roger einen weiteren Startschuss für die Suche nach dem großen Schatz gegeben. Der einzige Unterschied ist, dass Oda auf der letzten Mangaseite von Kapitel 1121 die finalen Kämpfer und ihre Fraktionen im großen Kampf um den Schatz angedeutet hat.

Unter ihnen befindet sich Blackbeard, einer der gefährlichsten Antagonisten und Gegenspieler der Strohhüte. In Kapitel 1122 wurde auch schon angedeutet, was der grausame Pirat als Nächstes plant und das könnte ihm Zugang zu einer der drei antiken Waffen verschaffen. Sollte das geschehen, wäre die Welt in großer Gefahr.

Caribous Wissen über den Aufenthaltsort zweier antiker Waffen könnte gefährlich werden

In Manga-Kapitel 1122 wird enthüllt, dass der Pirat Caribou mit Catarina Devon aus Blackbeards Piraten-Crew mitgefahren ist und darum bettelt, mit dem Anführer sprechen zu dürfen.

Es kommt zu einem kurzen Gespräch über die Teleschnecke zwischen Catarina und ihrem Kapitän und sie fragt ihn, ob sie Caribou nicht gleich töten solle. Blackbeard befiehlt ihr jedoch, ihn zu sich zu bringen, und wenn die Informationen ihn nicht zufriedenstellen, wird er Caribou eigenhändig auslöschen.

Dabei spielt Caribous Wissen über zwei der antiken Waffen eine entscheidende Rolle, denn er weiß zum einen, dass Prinzessin Shirahoshi die Kräfte der antiken Waffe Neptun besitzt und zum anderen, dass sich die antike Waffe Pluton in Wano befindet. Sollte er diese Information an den grausamen Piraten Blackbeard weitergeben, würde dies zu einem großen Ungleichgewicht in der Welt von One Piece führen.

Es könnte grausam für zwei Nationen werden

Der für seine Grausamkeit und Boshaftigkeit bekannte Piratenanführer Blackbeard würde sicherlich nicht zögern, die antiken Waffen in seinen Besitz zu bringen. Mit Hilfe seiner beiden Teufelskräfte, der Erdbebenfrucht und der Dunkelfrucht, könnte er die Mauern von Wano mit Leichtigkeit zum Einsturz bringen und die antike Waffe freilegen.

Auch die Fischmenscheninsel, die Heimat der Prinzessin Shirahoshi und damit auch der Aufenthaltsort der antiken Waffe, wäre vor einem Angriff der Blackbeard-Piraten nicht sicher. Es könnte für beide Nationen mehr als gefährlich werden, wenn Caribou diese Informationen an Blackbeard weitergeben würde.

Was wird eurer Meinung nach in Zukunft in One Piece passieren und inwiefern wird Blackbeard dabei eine Rolle spielen?