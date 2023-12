One Piece: Ein Charakter kannte Ruffys größtes Geheimnis wohl noch vor ihm selbst

Womöglich könnte ein Charakter noch vor Ruffy gewusst haben, was für Kräfte in ihm schlummern.

Im Kampf gegen Kaido hat Ruffy das Maximum seiner Kräfte hervorgeholt. Mit der Hilfe von Gear 5 konnte er sich gegen den Anführer der 100-Bestien-Piratenbande durchsetzen und den längsten Anime-Kampf der Geschichte für sich entscheiden.

Doch ein Charakter hat vermutlich schon seit Ruffys Jugend gewusst, was für Kräfte in ihm schlummern. Im Manga-Kapitel 1101 von One Piece gibt es jetzt einen Hinweis darauf, dass er schon seit einigen Jahren von Ruffys größtem Geheimnis wusste.

Vorsicht vor Spoilern: Dieser Artikel beschreibt die Ereignisse aus Kapitel 1101 des Mangas von One Piece.

One Piece: Dieser Charaktere kannte Ruffys wahre Identität von vor ihm selbst

Wer ist die Person? Die Rede ist von Bartholomäus Bär. Die letzten Kapitel drehen sich rund um sein trauriges Schicksal und wie er zu einem gefühllosen Cyborg geworden ist. In seiner Kindheit hat ihm sein Vater viele Geschichten vom Sonnengott Nika erzählt, der eines Tages alle Sklav*innen aus ihrer Gefangenschaft befreien wird.

Durch die Geschichten wusste Bär, dass der Körper von Nika aus Gummi besteht. In einer Szene aus Kapitel 1101 ist zu sehen, wie Ruffy mit seinen neugewonnenen Gummikräften trainiert. Bär beobachtet ihn dabei ganz neugierig aus dem Hintergrund:

Wie hat sich das auf ihn ausgewirkt? In diesem Moment wird Bär erkannt haben, dass Ruffy die Wiedergeburt von Nika ist. Das erklärt sein Verhalten während des Sabaody Archipel-Arcs. Dort musste die Strohhutbande vor der Marine fliehen, als sie erkannte, dass sie nicht stark genug ist.

Bär entschied sich daraufhin, die Strohhüte in die abgelegensten Winkel der Erde zu schicken. Dort konnten sie trainieren, um in der Neuen Welt der Grand Line zu bestehen. In der Zwischenzeit passte Bär sogar auf die Thousand Sunny auf.

In diesem Moment muss Bär versucht haben, Ruffy bzw. Nika zu beschützen. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt ein Cyborg war, konnte der letzte Funken Menschheit in ihm sich dazu durchringen, die Strohhutbande zu beschützen.

Im Anime werden die Ereignisse erst noch mit dem kommenden Egghead Island-Arc ausgestrahlt:

Bär wusste zudem, dass Ruffy der Sohn seines Freundes Dragon ist. Das könnte ein weiterer Grund sein, wieso er sich dazu entschloss, Ruffy auf seinem Weg zu helfen. Bär ist nämlich selbst ein Mitglied der Revolutionsarmee.

Dank Bärs Vergangenheit haben wir bereits eine Menge über die Vergangenheit erfahren. Die kommenden Kapitel könnten noch weitere spannende Details beinhalten. Haltet also die Augen und Ohren offen, wenn Oda wieder ein neues Manga-Kapitel veröffentlicht.

Was haltet ihr von der Theorie? Welchen Gründe könnte Bär sonst noch gehabt haben, der Strohhutbande zu helfen?