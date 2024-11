One Piece-Fans sind gerührt davon, dass sich ein bestimmter Charakter endlich in seiner ursprünglichen Form zeigen kann

One Piece hat ja viele herzerwärmende Momente, aber einer versteckt sich besonders gut in Kapitel 1131.

Der Mangaka Eiichiro Oda hat mit One Piece ein Werk erschaffen, das seinen Leser*innen eine vielfältige, fantasievolle Welt eröffnet. Dabei könnt ihr nicht nur viel von der Handlung selbst aufnehmen, sondern nach Lust und Laune auch nach weiteren Informationen graben.

Oda beweist nämlich ein Auge fürs Detail, indem er regelmäßig Kleinigkeiten in den begrenzten Manga-Panels zeichnet. So auch im Kapitel 1131, das frisch am 24. November 2024 erschienen ist.

Achtung, kleine Spoilergefahr: In diesem Artikel schreiben wir über einen Charakter, der in Kapitel 1131 von One Piece vorkommt.

Dieser Charakter zeigt sich in seiner ursprünglichen Form

Im aktuellsten Kapitel von One Piece ist auf Elban, der Insel der Riesen, einiges los. Wer neben der Handlung aufmerksam die Manga-Panels anschaut, könnte gegen Ende ein kleines Mädchen bemerkt haben, das Robins neue Frisur „süß“ findet.

Obwohl ihr das Mädchen während des Egghead Arcs oft gesehen haben dürftet, hatte es meist ein anderes Aussehen. Wir sprechen über Jewelry Bonney, die mithilfe der Alter-Alter-Frucht ihr eigenes sowie das Alter von anderen Personen verändern kann.

Hier könnt ihr Bonney während ihres kurzen Auftritts in Kapitel 1131 von One Piece sehen:

Die Community zeigt sich gerührt

Die Alter-Alter-Frucht ist auch der Grund, wieso ihr Bonney überwiegend als junge Erwachsene anstatt als kleines Mädchen sehen könnt. Bonney ist nämlich erst zwölf Jahre alt, was Odas Zeichnung im aktuellen One-Piece-Kapitel bekräftigt.

Gleichzeitig ist der kleine, harmlose Moment eine Erinnerung daran, dass Bonney es lange Zeit alles andere als einfach hatte. Das greift auch Reddit-User thumbster99 in seinem oder ihrem Kommentar zum obigen Bild auf:

„Seit der Egghead Arc beendet wurde, hat sich Bonney nicht mehr in eine Erwachsene verwandelt. Sie kann bei den Strohhüten sie selbst sein, was für mich super herzerwärmend ist.“

Ähnlich geht es User Darkkingswrath, laut dem Bonney endlich wieder mit ihrem Vater vereint sei und gemeinsam mit ihrem Helden Ruffy eine der Inseln besuchen könne, von der sie immer geträumt hat. Wir können dem Kommentar von AlternativeFilm8886 nur zustimmen: Es ist einfach wirklich schön zu sehen, dass Bonney endlich einfach mal Kind sein kann.

Nach all den Ereignissen auf Egghead (und davor) gönnen wir den Bonney und ihrem Vater die Auszeit und hoffen, dass sie endlich Ruhe und Frieden finden.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Ist euch Bonney im neuesten Kapitel aufgefallen? Und wie findet ihre Geschichte?