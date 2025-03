One Piece: Eiichiro Oda bestätigt indirekt langjährige Theorie zu Choppers Monster Point-Transformation und dem Erwachen seiner Teufelsfrucht

Choppers Monster Point-Gestalt hat indirekt etwas mit den Wächterbestien in Impel Down zu tun.(Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda hat im neuesten Manga-Band erneut einige Fan-Fragen beantwortet und Geheimnisse gelüftet. Darunter fiel auch die Hintergrundgeschichte der mysteriösen Wächterbestien in Impel Down, über die wir bereits in einem anderen Artikel berichtet haben.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird eine bestätigte Theorie zu den Wächterbestien besprochen und eine Verbindung der Bestien zu Choppers Monster Point behandelt. Solltet ihr nichts von dieser Verbindung wissen wollen und auf Eiichiro Odas offizielle Enthüllung dazu im Manga warten, solltet ihr jetzt nicht weiterlesen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Genau diese entscheidende Bestätigung von Oda zu den Wächterbestien erklärt auch ein ganz bestimmtes Detail zu Choppers-Teufelskräften und seiner Monsterform. Sein Rumbleball für Monster Point könnte ein künstliches Mittel sein, das die wahren Kräfte seiner Teufelsfrucht erwachen lässt.

Choppers Monster Point-Form ist die Erweckung seiner Teufelskräfte

Monster Point ist eine mächtige Verwandlung von Chopper in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Oda hat im neuesten SBS-Segment (Shitsumon o Boshūm, auf Deutsch: “Ich nehme die Frage entgegen”) die langjährige Theorie zu den Wächterbestien im Impel Down bestätigt. Bei den Wächterbestien handelt es sich also wirklich um ehemalige Teufelsfrucht-Nutzer*innen, die ihre Persönlichkeit durch die Kräfte der Frucht verloren haben.

Mehr zum Thema der Wächterbestien und ihre Hintergrundgeschichte findet ihr hier:

Mehr zum Thema One Piece-Schöpfer bestätigt eine 19 Jahre lange Theorie zu den Wächterbestien in Impel Down von Myki Trieu

Diese Bestätigung über die Wächterbestien offenbart dann auch – wenn auch nur indirekt – das Mysterium zu Choppers Monster Point-Verwandlung und seinem vorherigen Kontrollverlust in der Gestalt.

Chopper hat von der Mensch-Mensch-Teufelsfrucht gegessen, die zum Typ Zoan gehört und damit in die gleiche Kategorie wie die Teufelsfrucht “Modell Nika” von Ruffy fällt. Laut den neuesten Erkenntnissen über die Wächterbestien können Zoan-Teufelsfrucht-Nutzer*innen beim Waschen der Teufelskräfte scheitern.

Dabei verlieren sie ihre Persönlichkeit und werden oftmals von gewalttätigen Impulsen getrieben. Das erklärt dann auch, dass Chopper beim ersten Mal in seiner Monster Point-Form keine Kontrolle über sich hatte und ein ganzes Dorf im Königreich Drum vernichtete.

Chopper möchte niemand verletzten und setzt daher die Monster Point seltener ein. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In diesem Zustand konnte nur gewaltsames Eingreifen noch Schlimmeres verhindert und Chopper vor dem Tod bewahren, wie das durch Franky im Kampf gegen Kumadori.

Ein gelungenes Erwachen der Teufelskräfte einer Zoan-Frucht zeigt beispielsweise Lucci oder Ruffy. Letzterer erweckte Kräfte der Teufelsfrucht “Modell Nika” und bekam dadurch die Kräfte des legendären Sonnengottes Nika in der Form seiner Gear 5-Verwandlung.

Hier könnt ihr über die Theorie zu Choppers Rolle als "Gott des Waldes" nachlesen, das womöglich mit dem Erwachen seiner Teufelsfrucht zu tun hat:

Mehr zum Thema One Piece-Theorie: Einer der neu enthüllten Götter könnte ein Mitglied der Strohhut-Piraten sein von Myki Trieu

Choppers Rumbleball ist ein künstlicher Weg, um die Teufelskräfte zu erwachen

Um sich in seine Monstergestalt zu verwandeln, verwendet Chopper sogenannte “Rumbleballs”, die er selbst erschaffen hat. Der Schiffsarzt der Strohhüte ahnt allerdings nicht, dass er mit dem Monster Point-Rumbleball das Erwachen seiner Teufelskräfte erzwingt.

Choppers setzt nur in Notfällen seinen Rumbleball für die Monster Point-Form ein. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Chopper ist womöglich gar nicht bewusst, dass er im Besitz einer mächtigen Zoan-Teufelsfrucht ist, die erwachen kann. Seine Monster Point-Transformation ähnelt generell Ruffys Erwachen als Sonnengott Nika.

Im Vergleich zu den Wächterbestien und seiner Zeit vor dem Training im Torino-Königreich ist Chopper aktuell in der Lage, die Form zu kontrollieren und seine Persönlichkeit beizubehalten – im Gegensatz zur Situation mit dem Dorf im Königreich Drum oder dem Kampf mit Kumadori!

Genau wie Ruffy in dessen Gear 5-Form verwandelt sich Chopper bei großer Erschöpfung zurück. Dazu kommt, dass Chopper die Gestalt nur für drei Minuten aufrechterhalten und sich danach für zwei bis drei Stunden nicht mehr bewegen kann.

Der kleine Strohhut-Pirat “erweckt” also ohne es zu ahnen die Kräfte seiner Mensch-Mensch-Teufelsfrucht wie Ruffy mit seiner “Modell Nika”-Frucht in seiner Gear 5-Form – nur eben nicht mit seinem Willen, sondern künstlichen Hilfsmitteln.

Was sind eure Erwartungen an Choppers Teufelskräfte und habt ihr die Verbindung zwischen Chopper und den Wächterbestien schon meilenweit gesehen?