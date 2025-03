One Piece-Schöpfer bestätigt eine 19 Jahre lange Theorie zu den Wächterbestien in Impel Down

Seit ihrem ersten Auftritt im Hochsicherheitsgefängnis Impel Down hatten die Wächterbestien in One Piece die Aufmerksamkeit der Leser*innen der Reihe auf sich gezogen. 19 Jahre lang hat die Community gerätselt, worum es sich bei diesen mächtigen Lebewesen handelt.

Es war klar, dass sie Teufelskräfte besaßen, aber der Grund dahinter war immer unbekannt – bis heute! One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda hat nun nach 19 Jahren endlich das Mysterium um die Wächterbestien aufgelöst und ihre tragische Geschichte enthüllt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Zoan-Teufelsfrüchte und ihre Auswirkungen näher besprochen. Zudem wird die Hintergrundgeschichte der Wächterbestien offenbart. Solltet ihr also bisher nichts von den Wächterbestien oder den unterschiedlichen Arten der Teufelsfrüchte aus One Piece wissen, werden euch diese Informationen vorweggenommen.

Die Wächterbestien sind ehemalige Teufelsfrucht-Anwender*innen und haben aufgrund eines gescheiterten Erwachens ihren Verstand und ihre Persönlichkeit verloren.

Nach 19 Jahren bestätigt Eiichiro Oda endlich das (beinahe) Offensichtliche

In der Community herrscht schon seit Jahren die die Annahme vor, dass es sich bei den Wächterbestien um ehemalige Menschen handeln muss, die ihre Persönlichkeit und ihren Verstand an die Teufelsfrüchte verloren haben. Leider wurde das jahrelang von Eiichiro Oda nicht bestätigt.

Die Wächterbestien in Impel Down aus One Piece waren einst auch mal normale Teufelfrucht-Anweder*innen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ein Fan wollte dem ein Ende setzen und die Bestätigung endlich vom Mangaka höchstpersönlich hören! Das Community-Mitglied stellte dem One Piece-Schöpfer die entscheidende Frage im neuesten SBS-Segment (Shitsumon o Boshūm, auf Deutsch: Ich nehme die Frage entgegen) im aktuellen 111. One Piece-Band und Oda bestätigt das mit einem einfachen "Ja".

Hier könnt ihr Eiichiro Odas offizielle Antwort zur Frage sehen:

Das Risiko der Zoan-Teufelsfrüchte und das Ergebnis eines gescheiterten Erwachens

Somit ist also offiziell enthüllt worden, dass Wächterbestien nichts anderes als ehemalige Teufelsfrucht-Anwender*innen waren. Es müsse sich hierbei um die spezielle Zoan-Art der Teufelsfrüchte handeln, da diese dem Anwender oder der Anwenderin Fähigkeiten eines anderen Lebewesens – sei es andere Tiere, Menschen oder Tier-Menschen – ermöglichen.

Da hat Lucci beim Erwachen seiner Zoan-Teufelsfrucht wohl auch Glück gehabt!(Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Mit Eiichiro Odas Bestätigung zur jahrelangen Theorie ist nun auch bewiesen, dass diese Teufelsfrüchte ein großes Risiko mit sich bringen. Jede dieser Teufelsfrüchte kann erwacht werden und dem Anwender oder der Anwenderin unglaubliche Macht verleihen, aber eben nur, wenn das Ganze nicht scheitert.

Es fordert einen eisernen Willen, bei Verstand zu bleiben und seine Persönlichkeit zu behalten, sobald die Teufelsfrüchte erwachen. Sollten Wille, Persönlichkeit oder der Verstand der Person zu schwach sein, so kann die Teufelsfrucht all das überschreiben. Nur wenige Teufelsfrucht-Nutzer*innen können sie dagegen ankämpfen und die Kontrolle über sich behalten.

Wie ist eure Meinung zu Eiichiro Odas Bestätigung zu dieser alten Fan-Theorie? Habt ihr damit gerechnet und wusstet ihr schon längst, was es damit auf sich hat oder ist euch das neu?