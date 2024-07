"Die Stiefel sind so cool!" - One Piece-Cosplay von Nami und Sanji beweisen, dass die Egghead-Kleidung auch in echt ziemlich schick aussieht

Sanji und Nami in ihrem neuen futuristischen Look in der Egghead-Arc von One Piece. (Bild: © Toei Animation)

Mit dem Start des Egghead-Arc haben auch die Strohhüte einen völlig neuen Look bekommen. Im Gegensatz zu den rustikalen japanischen Kleidern aus dem Wano-Arc sind die neuen Outfits moderner und gehen mehr in eine Science-Fiction-Richtung.

Zwei Cosplayer schlüpfen in die Rollen von Nami und Sanji und zeigen mit den neuen Egghead-Outfits, dass der ungewöhnliche Look trotz der massiven Tech-Stiefel auch im echten Leben cool und schick aussehen kann.

Sanji und Nami im kompletten Egghead-Gear

Die beiden Cosplayer @erizadesu und @daiki.alien haben sich zusammengetan, um die beiden Strohhüte im Egghead-Look zum Leben zu erwecken. Dabei hat sich ErizaDesu als Nami und Daiki.alien als Sanji verkleidet.

Die beiden talentierten Cosplayer haben nicht nur Fotos gemacht, sondern auch ein kleines Video gedreht, in dem zu sehen ist, wie Daiki als Sanji sehr verliebt auf Nami reagiert. Genau so, wie es sich für die Charaktere in der Serie gehört.

Neben der fast originalgetreuen Kleidung haben die beiden Cosplayer auch Namis Waffe und die ungewöhnlichen Stiefel nachgebaut. Trotz der Kombination aus sommerlichem Flair und Science Fiction sieht das Cosplay der beiden One Piece-Fans auch im echten Leben ziemlich schick aus.

Neben der Qualität der Bilder fällt auf, dass auch die Location des Shootings hervorragend zum Thema passt. Die kontrastreichen und leuchtenden Farben der Arcade-Maschinen unterstreichen in jedem Fall den futuristischen Ansatz und das allgemeine Sci-Fi/Cyberpunk-Feeling der Egghead-Arc.

Hier könnt ihr euch One Piece anschauen und in die Egghead-Arc einsteigen

Den Anime zu One Piece könnt ihr derzeit sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix sehen. Auf Crunchyroll sind alle Staffeln der beliebten Serie zu finden, während die Serie auf Netflix direkt mit dem Egghead-Arc beginnt. Bei beiden Streaming-Diensten ist der Anime nur in der japanischen Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.

Wie gefällt euch das Cosplay und welcher Strohhut hat nach eurer Meinung den besten Kleidungsgeschmack?