Die Riesenkrieger-Piraten in One Piece - Alle Mitglieder der Bande aus Elban

Die neue Riesenkrieger-Piratenbande können jetzt noch wichtiger sein als zuvor. (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Informationen zu den Riesenkrieger-Piraten, die aktuell in der Elban-Arc an Wichtigkeit dazugewinnen. Solltet ihr noch nicht von ihnen gehört haben, werden euch womöglich Story-Inhalte vorweggenommen.

One Piece hat mit dem Start der Elban-Arc nicht nur bekannten Gesichtern wie Shanks und Riesen wie Boogey und Woogey mehr Hintergrundinformationen verpasst, sondern auch komplett neue Charaktere wie den verfluchten Prinzen Loki vorgestellt.

Zu Beginn der Elban-Arc stoßen die Strohhüte in der Heimat der Riesen auch erstmals auf weitere Mitglieder der Riesenkrieger-Piraten – abseits von Hajrudin. Wir stellen sie euch vor.

Hajrudin

Hajrudin als Kapitän der Bande. (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

Hajrudin ist Anführer und Kapitän der "neuen" Riesenkrieger-Piraten. Er gilt als das stärkste Mitglied der Gruppe, obwohl er in der Neuen Welt als Rookie bezeichnet wird. Bevor er und seine Piratenbande Teil der Strohhut-Großflotte wurden, waren sie wichtige Söldner*innen in Buggys Piraten-Arbeitsvermittlung "Buggys Delivery".

Gerd, Hajrudin und Goldberg haben damals geholfen, die Forschungsarbeiten der Archäologen von Ohara zu sichern. (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

Hajrudin wurde damals von Lysop gerettet, als er zu einem Spielzeug verwandelt wurde und schloss sich aus Dankbarkeit dafür Ruffys Widerstandsbewegung gegen Doflamingo an. Er gehörte zudem zu der Riesenkrieger-Gruppe, die nach dem Buster Call auf Ohara von den Archäologen in den See geworfenen Bücher rettete und sie in ihre Heimat brachte.

Stansen

Stansen kümmert sich um das Schiff der Riesenkrieger-Piraten. (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

Stansen ist der Schiffszimmermann und gehörte zu Sklaven, die bei der Human Auction versteigert werden sollten. Er war mit Rayleigh in einem Käfig eingesperrt, bevor dieser mit seinem Haki die Tür freisprengte und ihn ebenfalls befreite.

Stansen schloss sich Hajrudin an, um eine neue Riesenkrieger-Piratenbande zu formen und wurde zum Schiffszimmermann der Piratengruppe.

Road

Road stellt sich den Strohhüten als "Sonnengott" vor und ist der Navigator der Piratenbande. (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

Über Road ist bisher nicht viel bekannt. Er ist der Navigator der neuen Riesenkrieger-Piraten und stellte sich selbst als Sonnengott vor, als die Strohhüte ihn auf Elban trafen, bevor er seine Verkleidung niederlegte.

Es ist nicht bekannt, wann genau er sich Hajrudin und Stansen anschloss, aber auch er war davor ein Teil von "Buggys Delivery".

Goldberg

Goldberg ist das Equivalent zu Sanji und ist der Koch der Riesenkrieger-Piraten. (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

Auch über Goldberg ist noch nicht viel enthüllt worden. Er ist der Koch der neuen Riesenkrieger-Piraten und kümmert sich somit um die Mahlzeiten und die Versorgung der Bande.

Vor 22 Jahren war Goldberg in One Piece ein Teil der Riesenkrieger-Truppe, die wenige Monate nach dem Buster Call auf Ohara die zerstörte Insel ansteuerte und die Bücher aus dem Wasser fischte. Die Gruppe wurde von Hagwar D. Sauros angeführt und war für die Sicherung der Archäologie-Forschungsarbeiten auf Ohara zuständig.

Gerd

Gerd ist die Ärztin der Truppe. (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

Gerd ist die Schiffsärztin der Riesenkrieger-Piraten und war in ihrer Kindheit mit Big Mom, auch bekannt als Charlotte Linlin, eng befreundet. Sie war Zeugin von Charlotte Linlins unbändigem Fresswahn auf Elban, der fast das komplette Dorf zerstörte, und rief Mutter Carmel zu Hilfe. Danach zog Mutter Carmel mit ihrem Waisenhaus um, Linlin wurde aus Elban verbannt und Gerd blieb auf der Insel.

Gerd war ebenfalls ein Teil der Truppe, die unter der Führung von Hagwar D. Sauros die Bücher aus dem See holten.

Welche Rolle, glaubt ihr, werden diese Mitglieder in der Elban-Arc spielen und was sind eure Theorien zu Roads eigener Bezeichnung als “Sonnengott”?