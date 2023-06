One Piece und Dragon Ball haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber es gibt auch Ausnahmen.

Dragon Ball-Fans, die auch One Piece schauen, dürften angesichts der neuesten Folge nicht schlecht gestaunt haben. Zumindest kommen vielen Zuschauer*innen einige Szenen sehr bekannt vor. Falls euch das auch so ging, ihr aber nicht wusstet, woher ihr das kennt: In der aktuellen Folge der One Piece-Animeserie gibt es eine tiefe Verbeugung vor den frühen Dragon Ball-Jahren, und die ist wirklich herzig.

One Piece verneigt sich vor Dragon Ball: Seht euch die Hommage aus der neuen Anime-Folge an

Darum geht's: In der neuen Folge One Piece gibt es einige Szenen, in denen Zou Oden Kouzuki mit seiner Familie zu sehen ist. Das Kind tollt um seinen Vater herum, die Mutter spielt mit ihm, Oden hat sein Kind auf dem Arm. Aber irgendetwas ist an diesen Szenen bemerkenswert anders, und sie wirken seltsam speziell.

Das liegt daran, dass sie eine direkte Hommage an Dragon Ball Z sind. Wie sehr die bewegten Bilder an die andere große Anime-Serie erinnern, wird überdeutlich, wenn wir sie nebeneinander sehen. Spätestens so dürfte wirklich allen klar werden, dass es sich hierbei keinesfalls um einen Zufall handelt. Das ist auf jeden Fall Absicht:

Für den Neunziger-Jahre-Look sorgt Regisseur Henry Thurlow. Der hat nicht nur die Anordnung übernommen, sondern den One Piece-Figuren auch noch ein komplettes Makeover spendiert. So sehen sie normalerweise nämlich nicht in One Piece aus.

Interessanterweise fällt dabei natürlich auch auf, dass bei One Piece die gesamte Familie mit von der Partie ist. In dem Original-Video zu Dragon Ball aus den 1990ern fehlt Chichi komplett und wir sehen nur Son Goku und Son Gohan, seinen Sohn.

Während die Anime-Serie dem Manga naturgemäß etwas hinterher hinkt, geht es in der Serie dank des Wano Country-Höhepuntkes auch ordentlich zur Sache. Außerdem steht demnächst natürlich auch die Live Action-Verfilmung von One Pice auf Netflix mit echten Schauspieler*innen an. Der erste Teaser-Trailer sorgt für vorsichtige Vorfreude.

Wäre euch die Hommage so aufgefallen? Wie findet ihr den Video-Direktvergleich?