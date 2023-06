Netflix bringt One Piece bald als Serie mit echten Schauspieler*innen an den Start.

One Piece erscheint nach der Manga- und der Anime-Version jetzt auch noch einmal als Netflix-Adaption mit echten Schauspieler*innen. Nun geht es offenbar Schlag auf Schlag: Nachdem wir bereits den ersten Teaser-Trailer zu Gesicht bekommen haben, sind jetzt auch noch die Titel der einzelnen Episoden geleakt. Es gibt zwar noch keine Reihenfolge dazu, aber die Namen könnten durchaus schon andeuten, wer in welcher Episode zur Strohhut-Piratenbande dazu stößt.

One Piece: Die Namen der Episoden sind geleakt und könnten schon viel verraten

Darum geht's: One Piece bekommt eine Live Action-Adaption aus dem Hause Netflix. Nach langem bangem Warten könnt ihr euch hier schon den ersten Teaser-Trailer mit den Schauspieler*innen, der Flying Lamb und viel Drum und Dran anschauen:

1:43 One Piece - Erster Trailer zur Live-Action-Serie auf Netflix zeigt Strohhutpiraten in Action

Über die WGA (Writer's Guild of America) sollen jetzt bereits alle acht Titel der One Piece-Folgen geleakt sein. Anhand der Titel lässt sich bereits einiges ablesen, auch wenn es natürlich noch nicht feststeht. Beispielsweise klingen einige Titel sehr bekannt und dürften schon verraten, welche Crewmitglieder wann zu Monkey D. Ruffy und dem Rest der Strohhut-Piraten stoßen (via: Twitter).

So heißen die einzelnen Episoden:

Romance Dawn

The Man in the Straw Hat

Tell No Tales

The Pirates Are Coming

Eat at Baratie!

The Chef and the Chore Boy

The Girl with the Sawfish Tattoo

Worst in the East

Die Episoden-Namen sollen hier explizit nicht in der richtigen Reihenfolge aufgeführt sein. Zumindest ist die offizielle Reihenfolge nicht bekannt. Es würde allerdings durchaus Sinn ergeben, wenn es sich hierbei doch schon um die richtige Anordnung handelt.

Wer kommt wann dazu? Wenn wir uns die Titel genauer ansehen, lassen sich einige Rückschlüsse ziehen. Darüber herrscht allerdings noch ziemlich große Uneinigkeit im Netz und unter Fans. Es handelt sich hierbei also lediglich um eine mögliche Interpretation, die nicht stimmen muss.

Romance Dawn dürfte sehr wahrscheinlich die erste Folge sein und stellt gleichzeitig den Titel des ersten Story-Arcs sowie der ursprünglichen One Piece-Vorlage von Eiichiro Oda dar. Hier erfahrt ihr mehr über Romance Dawn.

dürfte sehr wahrscheinlich die erste Folge sein und stellt gleichzeitig den Titel des ersten Story-Arcs sowie der ursprünglichen One Piece-Vorlage von Eiichiro Oda dar. Hier erfahrt ihr mehr über Romance Dawn. The Man in the Straw Hat könnte sich dem Namen nach zu urteilen um die Hintergrundgeschichte von Shanks und Ruffy drehen. Auch dabei würde es Sinn ergeben, sie an dieser Stelle einzubauen.

könnte sich dem Namen nach zu urteilen um die Hintergrundgeschichte von Shanks und Ruffy drehen. Auch dabei würde es Sinn ergeben, sie an dieser Stelle einzubauen. Tell No Tales steht womöglich für Lysop, und zwar wegen seiner vielen Lügengeschichten. Andererseits könnte der Titel aber auch an "dead men tell no tales" angelehnt sein und die Folge sich um Rogers Exekution drehen.

steht womöglich für Lysop, und zwar wegen seiner vielen Lügengeschichten. Andererseits könnte der Titel aber auch an "dead men tell no tales" angelehnt sein und die Folge sich um Rogers Exekution drehen. The Pirates Are Coming wird von vielen Fans ebenfalls als Anspielung auf Lysop verstanden. Womöglich drehen sich auch immer zwei Folgen um einen Neuzugang.

wird von vielen Fans ebenfalls als Anspielung auf Lysop verstanden. Womöglich drehen sich auch immer zwei Folgen um einen Neuzugang. Eat at Baratie! Höchstwahrscheinlich treffen Ruffy und seine derzeitigen Begleiter*innen hier auf Sanji, die in dieser Folge zur Crew stoßen könnte.

Höchstwahrscheinlich treffen Ruffy und seine derzeitigen Begleiter*innen hier auf Sanji, die in dieser Folge zur Crew stoßen könnte. The Chef and the Chore Boy dürfte dann wiederum die Hintergrundgeschichte von Sanji erzählen.

dürfte dann wiederum die Hintergrundgeschichte von Sanji erzählen. The Girl with the Sawfish Tattoo dreht sich ziemlich offensichtlich um Nami.

dreht sich ziemlich offensichtlich um Nami. Worst in the East klingt nach einem Verweis auf die Folge Worst man in the East und dementsprechend auf den Beginn des Loguetown Arcs. Eventuell endet die erste Staffel mit einem Cliffhanger und Hinweis darauf, dass es mit diesem Storybogen weiter geht.

Jetzt seid ihr dran: Was vermutet ihr hinter den einzelnen Namen der Episoden? Wer könnte eurer Meinung nach hinter welchem Titel stecken und was sagt ihr zu der möglichen Reihenfolge? Findet ihr die Anordnung so, wie sie ist, plausibel, oder glaubt ihr, dass die Episoden anders hintereinander weg gezeigt werden?

Was ist euer Tipp? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt, was ihr sagt.