One Piece-Fans finden Easter Egg in Netflix-Serie, das Anime-Fans schon seit 25 Jahren begleitet

One Piece gibt es jetzt auch als Netflix-Serie und die steckt voller Details und Easter Eggs.

Die Netflix-Verfilmung von One Piece mit echten Schauspieler*innen ist da und versprüht jede Menge Charme. Dazu gehören neben den kuriosen Charakteren, der Story und den Schauplätzen natürlich auch Running Gags und Easter Eggs. Dazu zählt auch ein ganz besonderer Panda, den aufmerksame Fans in der Live Action-Adaption entdeckt haben.

Einer der ältesten Running Gags aus Anime und Manga taucht auch in der Netflix-Serie auf

Pandaman ist real! Die willkürliche auftretende Figur, die sich mit ihren kleinen Auftritten im Hintergrund zu einem Running Gag entwickelt hat, gibt sich offenbar auch in der Netflix-Verfilmung die Ehre. Allerdings sind sich die Fans nicht hundertprozentig einig, ob es sich hierbei wirklich um den aufstrebenden Easter Egg-Fiesling geht. Außerdem müsst ihr wirklich genau hinsehen, um ihn zu erkennen.

In einer Szene aus Episode 4 hievt sich Lorenor Zorro eigentlich aus einem Brunnen, und zwar mit Hilfe seiner dramatischen wie schmerzhaften Vergangenheit. Aber wer bei Minute 33:40 ganz genau hinschaut, kann rechts im dunklen Hintergrund die Umrisse einer Panda-Figur erkennen.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Womöglich gibt es noch eine zweite Pandaman-Sichtung in der Netflix-Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber ist das wirklich Pandaman? Im Netz gibt es auch sehr viel Kritik und Widerspruch zu diesem vermeintlichen Easter Egg-Fund. Die Panda-Silhouette im Hintergrund ist in einer anderen Szene der One Piece-Serie auf Netflix nämlich auch tagsüber zu sehen. Dabei wird deutlich, dass es sich dabei eigentlich nur um eine Hecke in Form eines Panda-Kopfs handelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der ganze Garten könnte auch eine Anspielung und Hommage ganz anderer Art sein. Möglicherweise sollen die Tier-Formen nämlich an Gaimons Insel der seltenen Tiere erinnern. Dort leben aber eigentlich stets Hybrid-Wesen, also eine Mischung aus zwei verschiedenen Tieren – wie beispielsweise ein Elefant mit der Zeichnung eines Tigerfells.

Wer ist Pandaman?

Pandaman taucht im One Piece-Manga und -Anime immer wieder im Hintergrund auf. Insgesamt gibt es wohl über 100 Szenen, in denen die Figur zu sehen ist. Der Charakter spielt keine Rolle für die Story, es handelt sich einfach um eine Art Running Gag. Das sieht dann zum Beispiel so aus (links von der Sprechblase):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nichtsdestotrotz wissen wir erstaunlich viel über die Figur. Pandaman soll ein Wrestler sein, der im Wald ausgesetzt und von Pandabären groß gezogen wurde. Er strebt an, ein großer Superschurke zu werden. Das Aussehen des Scherz-Charakters sieht immer mal wieder anders aus und er hat sogar ein Kopfgeld mit Fahndungsposter.

Was denkt ihr: Glaubt ihr, dass es sich hierbei um ein Pandaman-Easter-Egg handelt, oder eher um eine Anspielung auf die Tier-Insel? Vielleicht sogar beides?