One Piece-Cover zeigt, wie die Strohhutbande als richtiges Old School-Piratenpack aussehen würde - wir könnten uns an den Anblick gewöhnen

Wie sähe die Strohhutbande als echte Piratencrew aus? Ein neues Cover verrät es uns.

In One Piece wechselt die Strohhutbande je nach Arc ihre Klamotten. Vor allem Nami zeigt bei jedem Kleiderwechsel, wie modebewusst sie ist. Doch auch die anderen Mitglieder der Crew stehen ihr in Nichts nach.

Dabei fällt auf, dass sich Ruffys Mannschaft nie so kleidet, wie es Seeräuber in der Realität tun würden. Doch das neue Cover des Weekly Shonen Jump-Magazins, in dem die neusten Kapitel von One Piece erscheinen, kleidet die Piraten ihrer Berufung entsprechend.

One Piece: So sähen Ruffy, Zorro und Sanji als echte Piraten aus

Wie sähen sie aus? Das Cover zeigt Ruffy, Zorro und Sanji in älteren Gewändern. Ruffy trägt eine rote Kapitänsjacke, die so ähnlich aussieht wie die von Gol D. Roger. Auf dem Kopf trägt er einen stilechten Piratenhut mit Federn, unter dem sich ein Bandana befindet.

Auch Zorro und Sanji tragen die gleiche Jacke, allerdings in schwarz und blau. Außerdem besitzen ihre Jacken mehr Details wie angenähte Knöpfe. Zorro trägt sein Schwert über der Schulter, Sanji und Ruffy dagegen haben einen Revolver in die Hand gedrückt bekommen.

Das Cover könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Würde das passen? Da Gol D. Roger eine ähnliche Jacke trägt, wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es in der Welt von One Piece solche Mäntel gäbe. Die Kleidung passt gut und Ruffy, Zorro und Sanji und zeigt, dass sie waschechte Piraten sind.

Das einzige, an das wir uns bei diesem Anblick gewöhnen müssten, wären die Revolver. Sanji nutzt im Kampf eigentlich seine Beine und Ruffy die Gummikräfte seiner Teufelsfrucht. Deshalb würde ein Revolver ihre Mobilität schmälern.

Leider sind die restlichen Strohhüte nicht im gleichen Stil zu sehen. Bislang trugen sie kaum Outfits, mit denen sie auch als Pirat*innen hätten identifiziert werden können. Eine der seltenen Momente, in denen die Crew wie echte Seeräuber*innen aussah, war im Film One Piece Film: Red.

Hier trug die Bande im finalen Kampf schwarze Outfits, die sie zu waschechten Pirat*innen machten. Doch der Film spielt zu einer eigenen Zeitlinie und ist kein offizieller Teil des Mangas. Wer weiß, vielleicht sehen wir die Strohhutbande doch noch eines Tages im Manga als authentische Pirat*innen.

Wie gefallen euch die Outfits? Könntet ihr euch Ruffy, Sanji und Zorro so im Manga vorstellen?