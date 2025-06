Zelda BotW lässt euch mit Blitzen werfen.

Wer in The Legend of Zelda: Breath of the Wild während eines Gewitters metallische Ausrüstung trägt, der läuft in Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden und dadurch üblen Schaden zu nehmen. So weit, so bekannt.

Was einige Spieler*innen des Open World-Action-Adventures für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 offenbar noch nicht wussten? Ihr könnt die Gewitterblitze als Waffen benutzen, indem ihr sie wie Zeus und Thor auf eure Feinde feuert.

Mehr Tipps und Tricks zu Zelda Breath of the Wild findet ihr übrigens hier:

So nutzt ihr in Zelda: Breath of the Wild Blitze als Waffen

Ganz einfach: Rüstet zunächst eine metallische Waffe aus. Wollt ihr wissen, welche Ausrüstungsgegenstände Strom leiten und welche nicht, müsst ihr übrigens nicht zwingend euer physikalisches Wissen abklopfen.

Schaut während eines Gewitters ins Menü: Alle stromleitenden Items werden hier mit einem Blitz dargestellt.

Hier der Link zum Video.

Tragt ihr beispielsweise einen Bumerang wie der Spieler im unteren Video, müsst ihr während eines Gewittersturms nur noch darauf warten, bis er anfängt zu blitzen.

Schleudert ihr die Waffe dann weg, löst ihr einen mächtigen Blitzschlag aus, der im besten Falle natürlich einen Feind trifft. Lasst euch dabei aber nicht allzu viel Zeit, sonst werdet ihr selbst zum Opfer der Naturgewalt.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Autoplay

Mittlerweile sind die verbesserten Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erhältlich. Die beiden Upgrades wurden zum Launch der Nintendo Switch 2 am 05. Juni 2025 veröffentlicht und bringen eine Reihe von technischen Upgrades wie eine höhere Framerate und verbesserte Auflösung mit sich.

Hinweis: Dieser Artikel erschien 2019 bereits auf GamePro.de und wurde im Zuge des Releases der Nintendo Switch 2-Edition von Zelda: Breath of the Wild angepasst und neu veröffentlicht.

Habt ihr den Trick bereits selbst ausprobiert? Welche Kniffe zu Breath of the Wild habt ihr außerdem auf Lager?