One Piece: Anime-Release des neuen Egghead Arcs ist offiziell und einen ersten Trailer gibt's auch

Anfang 2024 startet der Anime in den Egghead Arc.

Nach weit über 1000 ausgestrahlten Episoden verlässt der Anime zu One Piece im kommenden Jahr den Wano Kuni Arc und setzt Segel in neue Gefilde. Wann es mit dem frischen Egghead Arc weitergeht, wurde jetzt offiziell via X angekündigt.

Der Egghead Arc feiert seine Premiere am 07. Januar 2024.

Erster Trailer und Poster von neuem One Piece Arc

Einen ersten Blick auf den neuen Arc könnt ihr ebenfalls bereits erhaschen und zwar dank eines frischen Trailers, der im Zuge der Ankündigung samt einem richtig coolen Poster veröffentlicht wurde.

Hier der frische Trailer zur Release-Enthüllung des neuen Arcs:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Mit der offiziellen Ankündigung ist aber auch klar, dass die finale Saga wie vorab prognostiziert nicht am 03. Dezember startet, sondern ihr euch noch bis ins neue Jahr gedulden müsst.

Wann der Egghead Arc in Deutschland startet

Kurz nach Erstausstrahlung im japanischen Fernsehen am 07. Januar, könnt ihr euch die neuen Episoden auf Japanisch mit deutschen Untertiteln auf Crunchyroll anschauen – ein Premium-Abo vorausgesetzt. Nach Informationen des Anime-Portals, erscheinen die Folgen dank Simulcast jeden Sonntag um 9 Uhr deutscher Zeit.

Wollt ihr die neue Episoden jedoch samt deutscher Synchronisation sehen, müsst ihr euch allerdings noch ein paar Monate gedulden. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Sprachausgabe frühestens im September 2024 im Free TV und später auf DVD und Blu-ray erscheint.

Den One Piece-Anime könnt ihr in Deutschland auch legal und kostenlos samt deutscher Sprachausgabe auf Prosieben MAXX und der Mediathek des Free TV-Senders anschauen, wo die Serie derzeit bei Episode 1050 (von 1085) angekommen ist.

Eine Live-Action-Umsetzung ist derweil 2023 auf Netflix gestartet und umfasst aktuell acht Episoden, die in einer bereits bestätigten zweiten Staffel fortgesetzt werden.

Wartet ihr immer auf die Folgen mit deutscher Sprachausgabe oder schaut ihre sie direkt über Crunchyroll im Original mit Untertiteln?