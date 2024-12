One Piece: Diese zwei Figuren sind Schwestern und ihr habt es womöglich nicht gewusst

Sugar hat eine Schwester, von der nicht viele wissen. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Die bunte Welt von One Piece ist nur so gefüllt mit interessanten Charakteren und ihren Familien. Eiichiro Oda scheint eine Leidenschaft dafür zu haben, manchen unscheinbaren Figuren eine wichtige Rolle zu geben oder sie mit Story-Inhalten auszuschmücken, die Fans nicht erwartet haben.

Vor genau 9 Jahren enthüllte er in einem SBS-Segment abseits der Haupthandlung eine wichtige Information über zwei sehr bekannte Charaktere: Mone, die damalige Assistentin von Caesar Crown und Sugar, ein Mitglied von Don Quichotte de Flamingos Piratenbande, sind nämlich verwandt.

Oda hat es vor 9 Jahren bereits verraten, aber nicht jeder wusste es

Der One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda enthüllt in den SBS-Segmenten, wo er auf Fragen von Fans eingeht, manchmal essenzielle Details zur Geschichte oder zu einzelnen Charakteren, auf die er aber in der Haupthandlung nicht tiefer eingeht.

Mone und Sugar sind Schwestern. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Auch im SBS des 77. Bandes von One Piece gab es eine bedeutende Enthüllung über die Verwandtschaft zweier Figuren. Nachdem ein Fan dem Mangaka die Frage gestellt hatte, wie alt Corazon, auch als Don Quichotte Rocinante bekannt, ist und warum Sugar nicht in einer Rückblende der Doflamingo-Familie zu sehen war, antwortete Oda Folgendes:

“Corazon ist zwei Jahre jünger als Doflamingo. Er ist im Alter von 26 Jahren gestorben. Sugar und Mone traten der Familie nach dem Vorfall bei. Diese beiden wurden von Doflamingo selbst aus einer extrem bedauerlichen Umgebung gerettet und als Schwestern, die 9 und 17 Jahre alt waren, haben sie beschlossen, ihr Leben wegzuwerfen, wenn es der Familie dient. Man gab ihnen Teufelsfrüchte, als beide beigetreten sind.”

In seiner Antwort wurde nicht nur bestätigt, dass Sugar und Mone Schwestern sind, sondern auch wie alt beide zur damaligen Zeit waren. Sugar ist die jüngere der beiden und ist aktuell 22 Jahre alt, obwohl sie äußerlich dank ihrer Teufelskräfte das Aussehen einer 10-Jährigen hat.

Eiichiro Oda verriet zusätzlich noch in seiner Antwort, wie die beiden Schwestern Doflamingo kennengelernt haben und woher ihre Treue zu dem Antagonisten kommt.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zur Punk Hazard-Arc und wie es um Mone steht. Solltet ihr die Punk Hazard-Arc von One Piece bis jetzt nicht gelesen oder angeschaut haben, wird euch eine wichtige Wendung vorweggenommen!

Es ist nicht bekannt, ob Sugar von Mones tragischem Tod weiß

Mone, die ältere der Schwestern, ist in der Punk Hazard-Arc ums Leben gekommen. Um Smoker zu töten, hat Caesar Crown das vermeintliche Herz des Marineoffiziers durch Laws Teufelskräfte an sich gerissen und es mit einem Messer erstochen.

Unglücklicherweise für den Bösewicht hatte der Herzpiraten-Kapitän ihm gar nicht Smokers Herz gegeben, sondern das von Mone. Caesar war also der Annahme, dass er Smoker getötet hatte, aber in Wirklichkeit hat er in diesem Moment Mone umgebracht.

Sugar ist aktuell in der Geschichte von One Piece noch am Leben, aber wurde nach der Dressrosa-Arc von der Marine festgenommen. Bisher wurden auch keine Interaktionen zwischen den beiden Schwestern jemals in One Piece gezeigt. Es ist also unklar, wie nahe sich die beiden Geschwister standen und ob Sugar überhaupt jemals vom Tod ihrer Schwester erfahren hat.

Wie ist eure Meinung zu den Story-Enthüllungen von Eiichiro Oda im SBS-Segment und habt ihr gewusst, dass die beiden Schwestern sind?