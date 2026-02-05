One Piece-Anime: Der Start des Elban-Arc löst endlich ein 25 Jahre altes Versprechen Ruffys ein

One Piece-Fans lernten Boogey und Woogey vor gut 25 Jahren kennen - schon bald geht das Abenteuer in der Heimat der Riesen weiter. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Ende vergangenen Jahres endete für den One Piece-Anime eine Ära: Statt nahezu durchgängig wöchentlicher Ausstrahlung wechselt der Anime künftig auf ein saisonales Modell. Die für den April 2026 angekündigte Rückkehr der Strohhutpiraten bringt aber nicht nur neue Folgen, sondern löst auch ein Versprechen ein, das fast 25 Jahre zurückliegt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text behandeln wir im One Piece-Anime unveröffentlichte Inhalte. Die Anime-Episoden werden wie gewohnt auf Crunchyroll ausgestrahlt; die Mangavorlage könnt ihr hingegen auf Mangaplus Shueisha nachlesen.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Als wir das erste Mal Riesen aus Elban sahen

Bei diesem Versprechen handelt es sich um eine Aussage aus One Piece-Folge 71, die im Juni 2001 veröffentlicht wurde.

Im Rahmen des "Little Garden"-Arcs trafen die Strohhutpiraten erstmals auf die Riesen Boogey und Woogey - hier wurde erstmals die Riesen-Insel Elban erwähnt. Damals schwor die Crew, eines Tages die Heimat der Giganten zu besuchen.

Seit dieser ersten Erwähnung tauchte Elban immer wieder in der Handlung auf: In Enies Lobby etwa kämpften die Strohhüte an der Seite des Riesen Oimo und Carthy.

In Dressrosa schloss sich Hajrudin wiederum Ruffys "Großer Flotte" an; während des Whole Cake Island-Arcs wurde indes Big Moms gescheiterte Vergangenheit auf Elban enthüllt.

Der Egghead-Arc, der mit Episode 1155 endete, schlug die Brücke zu den Ereignissen auf Little Garden: Die Riesen-Piraten unter Boogey und Woogey retteten die Strohhüte vor der Weltregierung und begleiteten sie auf ihrem Weg nach Elban. Damit lösen die befreundeten Piraten das Versprechen ein, das sie sich im Juni 2001 gegeben hatten,

Der Elban-Arc wird voraussichtlich die kompletten 26 Episoden der Jahresproduktion 2026 umfassen und bis Ende des Jahres laufen. Nach Abschluss des ersten 13-Episoden-Blocks ist im Sommer mit einer weiteren kurzen Pause zu rechnen, bevor der zweite Teil im Herbst 2026 starten dürfte.

Welche One Piece-Mysterien wollt ihr im Elban-Arc aufgelöst sehen?