Arc Raiders-Fans tun sich für coole Idee zusammen und feuern 168 Flares ab - ein spektakuläres Feuerwerk

Raider-Flares zeigen in Arc Raiders eigentlich an, dass im Spiel jemand zu Boden gegangen ist. Sie können aber auch zur Ablenkung eingesetzt werden. Oder man bastelt daraus mit viel Mühe ein beeindruckendes Feuerwerk.

Raider feuern 168 Flares gleichzeitig ab

Was sind Flares? Wenn ein Raider in Arc Raiders erschossen wird oder auf andere Art und Weise "down" geht, wird eine rote Leuchtfackel in den Himmel geschossen. Das signalisiert anderen Spieler*innen, dass dort ein Kampf stattfindet oder jemand Hilfe braucht.

Es gibt die Raider-Flares allerdings auch als Gegenstand im Spiel. Sie können an einem Ort aufgestellt und dann mit einem Fernzünder ausgelöst werden. So lassen sich andere Raider etwa in eine Falle locken oder austricksen.

Mit ausreichend Hingabe und motivierten Mitspieler*innen können die Fackeln aber auch in eine spektakuläre Pyro-Show verwandelt werden, wie der Reddit-Uer "81nmlsbucko" in einem Post eindrucksvoll beweist.

Ganz im Sinne von "Pyro-Technik ist kein Verbrechen" hat der sich nämlich mit zwei anderen Raidern zusammengetan und in einem Match satte 168 (!) Flares gleichzeitig gezündet. Das Ergebnis ist ein überraschend schöner Anblick:

Der Aufwand, der dahintersteckt, ist natürlich gewaltig. Die Raider-Flares müssen nämlich zuerst gecraftet, gekauft oder gefunden werden. Danach muss jede Flare einzeln platziert werden, wobei immer die Gefahr besteht, dass man von anderen Raidern angegriffen wird, bevor man fertig ist.

Gelohnt hat sich die Aktion aber auf jeden Fall. Der Clip ist nicht nur ziemlich cool, sondern hat auch schon fast 14.000 Likes gesammelt. Die Kommentare sind voll von Glückwünschen und lustigen Memes. Besonders die Vorstellung, dem Schauspiel nichtsahnend beizuwohnen, sorgt dabei für Belustigung.

Tatsächlich ist wenige Tage später ein weiteres Video aufgetaucht, in dem exakt das zu sehen ist. Ob da ebenfalls "81nmlsbucko" und seine Crew dahinterstecken oder ob es noch mehr Pyroman*innen im Spiel gibt, ist unbekannt. Es sieht aber immer wieder richtig cool aus.

