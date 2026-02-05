Dragon Ball: So würde Boo als Superbösewicht aussehen, wenn er den legendären Broly absorbiert

Was wäre wohl passiert, wenn Broly beim Kampf gegen Boo anwesend gewesen wäre? (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Son Goku muss sich im Laufe des Dragon Ball-Animes zahlreichen Bösewichten stellen. Boo war ein besonders fieser Dämon, der Son Gokus Freunde in Schokolade verwandelte und sie somit absorbieren konnte. Broly war ebenfalls ein sehr harter Gegner für die Son Goku und Co. – und gilt bis heute noch als der legendäre Super-Saiyajin-Krieger der Geschichte.

Doch was wäre, wenn Boo Broly begegnet wäre und ihn absorbiert hätte? Ein Fan klärt mit einer selbst erstellten Zeichnung auf, wie die mächtige Verschmelzung der beiden gefährlichen Schurken aussehen würde.

Dragon Ball-Bösewicht aus Boo und Broly: So sähe er aus

Auf Instagram postet Künstler Crist Art regelmäßig Dragon Ball-Figuren, die es so nicht im Anime gibt. Eines seiner neuesten Werke lässt uns die Kinnlade herunterklappen, denn dabei würde es sich wohl um den stärksten Bösewichten des gesamten Universums handeln:

Er tauft den Bösewicht Super Boo. Der Kämpfer würde entstehen, wenn Broly durch Boo in Schokolade verwandelt und gegessen werden würde. Da sich Broly und Boo nie im Anime begegnet sind, wäre das so aber nicht ohne Weiteres möglich.

Boo wäre durch den Erhalt von Brolys Kräften nahezu unbesiegbar! (© Akira Toriyama / Fan-Zeichnung: Crist Art)

Wie sähe Boo dann aus? Boo erhält eine grün schimmernde Aura und seine Pupillen färben sich weiß, ähnlich wie Brolys Transformation zum Super Saiyajin. Er behält seine Klamotten weitestgehend bei, doch nach der Absorption zieren ihn Brolys rotes Tuch am Gürtel und seine Kette.

Wäre das ein ernstzunehmender Gegner? Boo hat bereits ohne die Absorption von Broly ernsthafte Probleme bereitet. Hinzu kommt, dass es sich bei Broly um den stärksten Saiyajin-Krieger handelt. Die Fan-Zeichnung wäre somit wohl der schlimmste Gegner, mit dem Son Goku es je hätte aufnehmen müssen. Wir wären nicht sicher, ob Son Goku dagegen noch ein Ass im Ärmel hätte!

Was wurde eigentlich aus Boo und Broly? Boo absorbierte nach und nach die stärksten Kämpfer der Erde. Doch Son Goku konnte Boo schlussendlich mit einer Genkidama besiegen. Er wünschte sich, dass Boo als gute Person wiedergeboren wird und erschuf somit Oob.

Broly kehrte nach dem Kampf mit Gogeta (Fusion aus Son Goku und Vegeta) zum Planeten Vampa zurück. Son Goku besuchte Broly ihn dort und schloss Frieden mit ihm. Er erklärte, dass er eines Tages wieder gegen Broly kämpfen wolle – dann aber als Kameraden.

Broly könnte also in Zukunft in dem neu aufgerollten Dragon Ball Super-Anime zurückkehren, nachdem die angekündigte "The Galactic Patrol"-Adaption abgeschlossen ist. Den Trailer zur neuen Enhanced Version von Dragon Ball Super und Informationen zu "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol" findet ihr hier:

Aktuell befindet sich Broly mit Cheelai, Goku und Vegeta in Dragon Ball Super auf dem Planeten von Beerus, wo er vom Gott der Zerstörung und Whis trainiert wird, um seine Kräfte als der legendäre Super-Saiyajin besser kontrollieren zu können – und gegen Son Goku und Vegeta kämpfen zu können.

Broly ist nun also ein fester Bestandteil des Hauptcasts in Dragon Ball Super und war ebenfalls in seiner legendären Super-Saiyajin-Form neben Orange Piccolo, Beast Gohan, Ultra Instinct Goku und Ultra Ego Vegeta ebenfalls auf dem Deckblatt von Dragon Ball Supers Manga-Band 24 abgebildet.

Was denkt ihr: Gäbe es eine noch schlimmere Kombination aus Dragon Ball-Bösewichten?