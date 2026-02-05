Fortnite Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des Updates 39.40 im Live-Ticker

Und schon ist es wieder Zeit für ein Fortnite-Update! Die Server gehen also heute für mehrere Stunden offline. Alle wichtigen Infos vor und nach dem Update bekommt ihr hier spendiert.
Fortnite Update 39.40 im Live-Ticker
Donnerstag, 05.02.2026
06:00 Uhr
Moin moin und Ahoi, ihr Lieben! Das neue Fortnite-Update tritt euch bald die Tür ein, genauer gesagt dürfte ab rund 9:30 Uhr das Matchmaking offline genommen werden. Für uns heißt es wie immer noch ein Käffchen genießen, dann begleiten wir den Serverdown hier live mit.
Heißt, hier gibt es nicht nur Leaks zum Update, ihr erfahrt auch direkt, ab wann ihr weiterspielen könnt.
Fortnite v39.40: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown
- Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Donnerstag, den 5. Februar 2026
- Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens
- Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking geht rund 30 Minuten vorher offline, also gegen 9:30 Uhr.
Ab wann kann ich wieder Fornite spielen? Eine konkrete Uhrzeit gibt es nicht, kleinere Updates dauern aber in der Regel zwischen zwei und drei Stunden. Um die Mittagszeit solltet ihr also in etwa wieder spielen können, falls es keine unvorhergesehenen Probleme mit dem Patch gibt.
Das ist die neue Fortnite Festival-Season
Mit Update 39.40 startet der Musikspiel-Ableger Fortnite Festival in die nächste Saison.
Das ist der Headliner: Der große Kollaborations-Skin wird dieses Mal die Sängerin Chappell Roan. Dafür wird die Sammlung an Jam-Tracks um Pink Pony Club erweitert, der im Festival-Pass mit drin ist. Zudem könnt ihr die bereits veröffentlichten Songs Good Luck, Babe!, Hot to Go! und The Giver ebenfalls zusätzlich erwerben.
Als Skin im Pass erwarten euch zwei Varianten von Chappell Roan in ihrem Pink Pony Club-Outfit. Zudem gibt es im Shop noch das Ritter-Outfit von Roan sowie ein pinkes Pony als Sidekick.
Das steckt laut Leaks in Fortnite-Update 39.40
Die offizielle Fortnite Status-Seite hat vorab bereits einiges zum kommenden Update geteilt. Konkret geht es dabei um Balance-Anpassungen und Bug-Fixes, die implementiert werden sollen.
So sollen mehrere Waffen (unter anderem Maschinenpistolen, einige SMGs und Tactical/Enforcer AR) für den Battle Royale-Modus gebufft und mehrere Bugs unter anderem beim Audio gefixt werden. Zuletzt wurde auch offiziell bestätigt, dass die Shockwave Granaten zurückkommen (Crash Pad Jr. wandert dafür in den Vault) und ein Favoriten-Tab zum Emote-Rad hinzugefügt wird.
Link zum Twitter-Inhalt
Darüber hinaus soll es natürlich auch neue Inhalte in Update 39.40 geben. Geleakt sind zum Beispiel bereits einige der Skins, die uns erwarten sollen (via X/FortniteFNLK). Darunter etwa die Saja Boys aus K-Pop Demon Hunters und die Skins für das Valentinstag-Event, das ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten lässt.
Auch eine Honkai Star Rail-Kollab (Blade- und Kafka-Skins) könnte in diesem oder dem nächsten Update dabei sein. Zuletzt sollen auch Blitz und Reload ein Update bekommen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.