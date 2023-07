One Piece bekommt englische Synchro und so könnt ihr sie schauen

One Piece kommt in englischer Sprachausgabe zu Crunchyroll.

Um sich die neusten Folgen von One Piece anzuschauen, ist Crunchyroll in Deutschland die wohl beste Wahl. Die Video-on-Demand-Plattform bietet die aktuellen Folgen aus Japan bereits kurz nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen auf japanisch mit deutschen Untertiteln an.

Wie das Unternehmen nun verkündete, wird es sämtliche Folgen ab sofort in einer neuen Synchronisation geben. Allerdings wird es diese Version nur in ausgewählten Ländern geben (via IGN). Welche Möglichkeiten euch dennoch bleiben, verraten wir euch.

One Piece auf Englisch: So könnt ihr den Anime streamen

Crunchyroll will die englische Synchronisation ins Programm aufnehmen. Die neue Sprachoption umfasst alle Folgen bis zum aktuellen Wano Kuni-Arc. Somit sind alle Folgen von 1 bis 976 mit englischer Synchronisation zu sehen.

Aktuell befindet sich der Anime bei Folge 1067. Davon sind bislang 1000 Episoden auf englisch vertont. Somit liegt die englische Synchronisation auf Crunchyroll nicht allzu weit hinter der aktuellsten Folge.

Wann kommt die englische Synchronisation? Der Start ist am 5. Juli 2023. Allerdings wird es die Option nur in bestimmten Ländern geben. In folgenden Ländern wird die zusätzliche Sprachausgabe angeboten:

USA

Kanada

Australien

Neuseeland

Südafrika

In Deutschland gibt es bislang nur die japanische Synchronisation mit deutschen Untertiteln bei Crunchyroll. Ob die englische Synchronisation in Zukunft nachgereicht wird, ist unbekannt. Immerhin gibt es aber einen Kniff, um trotzdem ranzukommen.

Übrigens, in Deutschland wird es die kommende Netflix-Adaption ebenfalls mit den deutschen Originalstimmen geben:

Deutsche Synchro für One Piece Die One Piece-Serie auf Netflix hat eine gute Nachricht für alle deutschen Anime-Fans von Samara Summer

Welche Möglichkeiten bleiben mir? Solltet ihr nicht gerade zufällig in einem dieser Länder sein, bleibt euch in Deutschland nur die Möglichkeit über VPN. Durch VPN könnt ihr Ländersperren von Streaming-Diensten umgehen und so Zugriff auf die englische Synchronisation erhalten.

Was ist VPN? VPN (Virtual Private Network) sorgt für einen verschlüsselten Datenaustausch und ist für Dritte nicht einsehbar. So könnt ihr euch vor DDoS-Attacken schützen. Außerdem umgeht eine VPN das Geoblocking und ihr erhaltet Zugriff auf Spiele und Animes, die in eurem Land nicht zugänglich sind. Viele kostenlose VPNs finanzieren sich allerdings über das Sammeln eurer Daten, weshalb wir euch kostenpflichtige Alternativen wie beispielsweise NordVPN empfehlen.

Allerdings stellt die Nutzung von VPN in bestimmten Fällen eine Verletzung der Nutzungsbedingungen dar. Macht euch also am besten mit den AGBs von Crunchyroll vertraut.

In welcher Sprache schaut ihr eure Animes am liebsten?