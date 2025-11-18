One Piece: Anime-Episode 1.150 enthüllt still und leise, dass nicht nur Ruffy ein Strohhutpirat mit Königshaki ist

In der aktuellen One Piece-Folge geht der Kampf zwischen den Fünf Weisen der Weltregierung und der Strohhutbande weiter. Eine kurze Szene zeigt dabei, dass nicht nur Ruffy auf Königshaki zurückgreifen kann.

Jusuf Hatic
18.11.2025 | 05:35 Uhr

Ruffy ist nicht mehr der einzige Strohhutpirat mit Königshaki, wie die jüngste One Piece-Folge zeigt - aber nicht ausspricht. (© Toei Animation Eiichiro Oda) Ruffy ist nicht mehr der einzige Strohhutpirat mit Königshaki, wie die jüngste One Piece-Folge zeigt - aber nicht ausspricht. (© Toei Animation / Eiichiro Oda)

Der One Piece-Anime hat noch ein paar Folgen im Egghead-Arc vor sich, ehe sich Animationsstudio Toei ab Anfang 2026 wieder ein paar Monate Pause nimmt. Entsprechend befinden wir uns aktuell auf dem Höhepunkt der Handlung auf der Insel der Wissenschaft, die mit einigen bombastischen Kämpfen und Enthüllungen glänzt.

Eine Szene in Folge 1.150 ist beides zugleich: ein schnelles Duell und eine wichtige Enthüllung, die nur gezeigt und nicht groß beschrieben wird.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf Ereignisse in der One Piece-Episode 1.150 namens "Bringe das Schiff auf Kurs! Der „Eisenriese“ aktiviert sich" ein, die am 16. November 2025 veröffentlicht wurde. Ihr könnt den Anime wie gewohnt auf Crunchyroll oder Netflix verfolgen.

Der unbewusste Einsatz von Königs-Haki

Im Verlauf der One Piece-Episode 1.150 treffen Zorro und Jimbei auf ihrer Rückkehr zur Thousand Sunny auf ein unerwartetes Hindernis. Ethanbaron V. Nusjuro, ein übermächtiger Gegner der Fünf Weisen mit der Gestalt eines skelettartigen Zentauren, versucht das Schiff der Strohhutpiraten anzugreifen.

Video starten 0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

  • In einem Moment der Geistesgegenwart nutzt Jimbei seine Fischmenschen-Karate-Fähigkeiten, um Zorro direkt auf den Gegner zuzuschleudern.​
  • In der Folge setzt Zorro seinen Zweischwerter-Stil ein und kollidiert mit Nusjouro in einem kraftvollen Schlagabtausch.

Dieser Zusammenprall offenbart mehr als nur die Schwertkünste des Weisen und des Vizekapitäns der Strohhüte: Die Art und Weise mitsamt rotschwarzen Blitzen deutet auf den Einsatz fortgeschrittener Haki-Techniken hin – insbesondere auf Königshaki, wie viele Fan-Meinungen in den sozialen Medien jubelnd erklären:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Damit erhalten auch Anime-Zuschauer*innen von One Piece eine konkrete Bestätigung, dass Zorro tatsächlich mit Königshaki umgehen kann. Ende Februar bestätigte der Manga selbiges übrigens bereits im Zuge des Wano-Arcs, als sich der Schwertkämpfer auf Kaido stürzte – in der Anime-Umsetzung wurde das allerdings nur oberflächlich behandelt.

Mehr zum Thema
One Piece bestätigt nach 4 Jahren offiziell diese Theorie zu Zorro und viele Fans haben es eigentlich schon längst gewusst
von Myki Trieu
One Piece bestätigt nach 4 Jahren offiziell diese Theorie zu Zorro und viele Fans haben es eigentlich schon längst gewusst

Damit ist Zorro nach Ruffy das erst zweite Mitglied der Strohhutpiraten, das auf alle drei Formen von Haki zurückgreifen kann. Neben dem Königshaki – das übrigens nur angeboren, aber nicht antrainiert sein kann – umfasst das auch das Rüstungs- und Observationshaki.

Welche Strohhüte wollt ihr noch mit Haki-Techniken sehen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3: Mein liebster Companion bekommt endlich das Ende, das sie verdient - wenn auch nicht im Spiel

vor 8 Minuten

Baldur's Gate 3: Mein liebster Companion bekommt endlich das Ende, das sie verdient - wenn auch nicht im Spiel
PS Plus November 2025 - Schnappt euch die Extra- und Premium-Spiele heute, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

vor 38 Minuten

PS Plus November 2025 - Schnappt euch die Extra- und Premium-Spiele heute, das ist die Uhrzeit der Freischaltung
One Piece: Anime-Episode 1.150 enthüllt still und leise, dass nicht nur Ruffy ein Strohhutpirat mit Königshaki ist

vor einer Stunde

One Piece: Anime-Episode 1.150 enthüllt still und leise, dass nicht nur Ruffy ein Strohhutpirat mit Königshaki ist
The Game Awards 2025 enthüllt nominierte Spiele: Alle Kategorien und die GOTY-Anwärter im Überblick   3  

vor 10 Stunden

The Game Awards 2025 enthüllt nominierte Spiele: Alle Kategorien und die GOTY-Anwärter im Überblick
mehr anzeigen