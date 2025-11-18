One Piece: Anime-Episode 1.150 enthüllt still und leise, dass nicht nur Ruffy ein Strohhutpirat mit Königshaki ist

Ruffy ist nicht mehr der einzige Strohhutpirat mit Königshaki, wie die jüngste One Piece-Folge zeigt - aber nicht ausspricht. (© Toei Animation / Eiichiro Oda)

Der One Piece-Anime hat noch ein paar Folgen im Egghead-Arc vor sich, ehe sich Animationsstudio Toei ab Anfang 2026 wieder ein paar Monate Pause nimmt. Entsprechend befinden wir uns aktuell auf dem Höhepunkt der Handlung auf der Insel der Wissenschaft, die mit einigen bombastischen Kämpfen und Enthüllungen glänzt.



Eine Szene in Folge 1.150 ist beides zugleich: ein schnelles Duell und eine wichtige Enthüllung, die nur gezeigt und nicht groß beschrieben wird.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf Ereignisse in der One Piece-Episode 1.150 namens "Bringe das Schiff auf Kurs! Der „Eisenriese“ aktiviert sich" ein, die am 16. November 2025 veröffentlicht wurde. Ihr könnt den Anime wie gewohnt auf Crunchyroll oder Netflix verfolgen.

Der unbewusste Einsatz von Königs-Haki

Im Verlauf der One Piece-Episode 1.150 treffen Zorro und Jimbei auf ihrer Rückkehr zur Thousand Sunny auf ein unerwartetes Hindernis. Ethanbaron V. Nusjuro, ein übermächtiger Gegner der Fünf Weisen mit der Gestalt eines skelettartigen Zentauren, versucht das Schiff der Strohhutpiraten anzugreifen.

One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

In einem Moment der Geistesgegenwart nutzt Jimbei seine Fischmenschen-Karate-Fähigkeiten, um Zorro direkt auf den Gegner zuzuschleudern.​

In der Folge setzt Zorro seinen Zweischwerter-Stil ein und kollidiert mit Nusjouro in einem kraftvollen Schlagabtausch.

Dieser Zusammenprall offenbart mehr als nur die Schwertkünste des Weisen und des Vizekapitäns der Strohhüte: Die Art und Weise mitsamt rotschwarzen Blitzen deutet auf den Einsatz fortgeschrittener Haki-Techniken hin – insbesondere auf Königshaki, wie viele Fan-Meinungen in den sozialen Medien jubelnd erklären:

Damit erhalten auch Anime-Zuschauer*innen von One Piece eine konkrete Bestätigung, dass Zorro tatsächlich mit Königshaki umgehen kann. Ende Februar bestätigte der Manga selbiges übrigens bereits im Zuge des Wano-Arcs, als sich der Schwertkämpfer auf Kaido stürzte – in der Anime-Umsetzung wurde das allerdings nur oberflächlich behandelt.

Damit ist Zorro nach Ruffy das erst zweite Mitglied der Strohhutpiraten, das auf alle drei Formen von Haki zurückgreifen kann. Neben dem Königshaki – das übrigens nur angeboren, aber nicht antrainiert sein kann – umfasst das auch das Rüstungs- und Observationshaki.

Welche Strohhüte wollt ihr noch mit Haki-Techniken sehen?