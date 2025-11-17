The Game Awards 2025 enthüllt nominierte Spiele: Alle Kategorien und die GOTY-Anwärter im Überblick

Das sind die Nominierten der The Game Awards 2025.

Soeben wurden die Nominierten der insgesamt 29 Kategorien für die The Game Awards 2025 enthüllt. Welche Spiele besonders stark vertreten sind und welche nicht allzu oft in den Listen auftauchen, verraten wir euch weiter unten im Artikel. Hier zunächst der Überblick:

Game of the Year

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Autoplay

Beste Game Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Split Fiction

Beste Story

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Beste Art Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Silksong zählt schon jetzt zu den großen Gewinnern des Jahres.

Bester Soundtrack und Musik

Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)

Hades 2 (Darren Korb)

Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)

Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Death Stranding 2: On the Beach ( Woodkid and Ludvig Forssell)

Bestes Audio-Design

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Beste Performance

Erika Ishii als Atsu in Ghost of Yotei

Charlie Cox als Gustave in Clair Obscur: Expedition 33

Jennifer English als Maelle in Clair Obscur: Expedition 33

Ben Starr als Verso in Clair Obscur: Expedition 33

Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones und der Große Kreis

Kotatsu Kato als Hinako in Silent Hill f

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Assassin's Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Games for Impact

Wanderstop

Lost Records: Bloom & Rage

Despelote

Consume Me

South of Midnight

Auch Hades 2 gehört mit dem Release von Version 1.0 schon jetzt zu den Gewinnern des Jahres.

Bestes Ongoing-Spiel

No Mans Sky

Fortnite

Marvel Rivals

Final Fantasy 14

Helldivers 2

Bester Community-Support

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

No Man’s Sky

Helldivers 2

Fortnite

Bestes Indiespiel

Clair Obscur: Expedition 33

Absolum

Blue Prince

Ball x Pit

Hollow Knight: Silksong

Hades 2

Bestes Indie-Debut

Clair Obscur: Expedition 33

Blue Prince

Despelote

Megabonk

Dispatch

Blue Prince ist ein Roguelite, wie wir es noch nie erlebt haben. Doch die Konkurrenz ist stark.

Bestes Mobile-Spiel

Wuthering Waves

Persona 5 The Phantom X

Destiny: Rising

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Bestes VR/AR-Spiel

The Midnight Walk

Marvel Deadpool VR

Alien: Rogue Invasion

Arken Age

Ghost Town

Bestes Action-Spiel

Ninja Gaiden 4

Hades 2

Shinobi: Art of Vengeance

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Bestes Action-Adventure

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Indiana Jones und der Große Kreis

Death Stranding 2: On The Beach

Indy hat bereits 2025 die Peitsche geschwungen, zählt durch den späten Release aber für die 2025er Abstimmung.

Bestes Rollenspiel

Clair Obscur: Expedition 33

Monster Hunter Wilds

Kingdom Come Deliverance 2

Avowed

The Outer Worlds 2

Bestes Fighting Game

Fatal Fury: City of the Wolves

Capcom Fighting Collection 2

2XKO

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 REVO World Stage

Bestes Familienspiel

Mario Kart World

Donkey Kong Bananza

LEGO Voyagers

Sonic Racing: CrossWorlds

LEGO Party

Split Fiction

Bestes Strategiespiel/Sim

Final Fantasy Tactics

Civilization 7

Jurassic World Evolution 3

Tempest Rising

Two Point Museum

Bestes Sport/Rennspiel

Mario Kart World

EA Sports FC 26

F1 25

Sonic Racing: CrossWorlds

Rematch

Split Fiction wurde ordentlich nominiert, jedoch nicht in der Kategorie Game of the Year.

Bestes Multiplayer-Spiel

Elden Ring: Nightreign

Battlefield 6

PEAK

ARC Raiders

Split Fiction

Beste Adaption

Devil May Cry

Splinter Cell: Deathwatch

The Last of Us Season 2

Until Dawn

A Minecraft Movie

Most Wanted 2026

007: First Light

Grand Theft Auto 6

Resident Evil: Requiem

The Witcher 4

Marvel’s Wolverine

Content Creator des Jahres

Caedrel

Kai Cenat

MoistCritikal

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Welches Spiel wird wohl die Kategorie Most Wanted gewinnen? Hmm... welches wohl?

Bestes eSports-Spiel

Counter Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Beste eSports-Athlet*in

Brawk

Chovy

F0rsaken

Kakeru

Menard

Zywoo

Bestes eSports-Team

Gen.G

NRG

Team Falcons

Team Liquid Ph

Team Vitality

Clair Obscur bricht TGA-Rekord

Dass Clair Obscur einer der großen Gewinner der The Game Awards wird, das ist schon jetzt sicher. Mit sagenhaften 12 Nominierungen stellt das RPG von Sandfall Interactive gar einen neuen TGA-Rekord auf. Warum auch wir vom Spiel so begeistert sind, lest ihr im Test von Kevin:

Clair Obscur Expedition 33 im Te Die beste RPG-Story seit Jahren, das beste Kampfsystem seit Jahrzehnten von Kevin Itzinger

Ebenfalls zu den großen Gewinnern der Nominierungsphase zählen Death Stranding 2 und Ghost of Yotei mit je 7 Nominierungen. Auch Hades 2 (6), Silksong (5) und Split Fiction (4) sind weit vorne mit dabei.

Und die großen Verlierer?

Wenn wir einen großen Verlierer rauspicken müssten, wäre Assassin's Creed Shadows als einer der größten AAA-Releases sicher weit vorne mit dabei. Dass es das Action-RPG bei einem 81er-Schnitt auf Metacritic und dem Diskurs rund um das Spiel schwer haben würde, war jedoch absehbar.

Ebenfalls hatte sich in den vergangenen Monaten bereits abgezeichnet, dass der anfängliche Hype rund um Monster Hunter Wilds verflogen ist. In den Wochen nach Release sind immer mehr kritische Diskussionen rund um den technischen und inhaltlichen Zustand aufgeploppt.

Trotz 88er-Schnitt auf Metacritic ist Monster Hunter Wilds schon jetzt der große Verlierer der Award-Show.

Alles Wichtige zu den The Game Awards 2025

Die Preisverleihung könnt ihr euch am Freitag, den 12. Dezember um 2 Uhr deutscher Zeit unter anderem auf Amazon Prime Video und dem offiziellen Twitch-Kanal der TGA anschauen.

Alle Ankündigungen und Sieger der Award-Show findet ihr in den frühen Morgenstunden natürlich auch bei uns auf GamePro.

Welches Spiel wird sich eurer Meinung nach 2025 den Titel "Game of the Year" holen und welche Spiele wurden aus eurer Sicht sträflich bei den Nominierungen vernachlässigt?