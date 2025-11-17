The Game Awards 2025 enthüllt nominierte Spiele: Alle Kategorien und die GOTY-Anwärter im Überblick

Soeben wurden die Nominierten der insgesamt 29 Kategorien für die The Game Awards 2025 enthüllt. Welche Spiele besonders stark vertreten sind und welche nicht allzu oft in den Listen auftauchen, verraten wir euch weiter unten im Artikel. Hier zunächst der Überblick:
Game of the Year
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
Beste Game Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Split Fiction
Beste Story
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Silent Hill f
Beste Art Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Bester Soundtrack und Musik
- Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)
- Hades 2 (Darren Korb)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
- Ghost of Yotei (Toma Otowa)
- Death Stranding 2: On the Beach ( Woodkid and Ludvig Forssell)
Bestes Audio-Design
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Beste Performance
- Erika Ishii als Atsu in Ghost of Yotei
- Charlie Cox als Gustave in Clair Obscur: Expedition 33
- Jennifer English als Maelle in Clair Obscur: Expedition 33
- Ben Starr als Verso in Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones und der Große Kreis
- Kotatsu Kato als Hinako in Silent Hill f
Innovation im Bereich Barrierefreiheit
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Games for Impact
- Wanderstop
- Lost Records: Bloom & Rage
- Despelote
- Consume Me
- South of Midnight
Bestes Ongoing-Spiel
- No Mans Sky
- Fortnite
- Marvel Rivals
- Final Fantasy 14
- Helldivers 2
Bester Community-Support
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy 14
- No Man’s Sky
- Helldivers 2
- Fortnite
Bestes Indiespiel
- Clair Obscur: Expedition 33
- Absolum
- Blue Prince
- Ball x Pit
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
Bestes Indie-Debut
- Clair Obscur: Expedition 33
- Blue Prince
- Despelote
- Megabonk
- Dispatch
Bestes Mobile-Spiel
- Wuthering Waves
- Persona 5 The Phantom X
- Destiny: Rising
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
Bestes VR/AR-Spiel
- The Midnight Walk
- Marvel Deadpool VR
- Alien: Rogue Invasion
- Arken Age
- Ghost Town
Bestes Action-Spiel
- Ninja Gaiden 4
- Hades 2
- Shinobi: Art of Vengeance
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
Bestes Action-Adventure
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
- Indiana Jones und der Große Kreis
- Death Stranding 2: On The Beach
Bestes Rollenspiel
- Clair Obscur: Expedition 33
- Monster Hunter Wilds
- Kingdom Come Deliverance 2
- Avowed
- The Outer Worlds 2
Bestes Fighting Game
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Capcom Fighting Collection 2
- 2XKO
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 REVO World Stage
Bestes Familienspiel
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Voyagers
- Sonic Racing: CrossWorlds
- LEGO Party
- Split Fiction
Bestes Strategiespiel/Sim
- Final Fantasy Tactics
- Civilization 7
- Jurassic World Evolution 3
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Bestes Sport/Rennspiel
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Rematch
Bestes Multiplayer-Spiel
- Elden Ring: Nightreign
- Battlefield 6
- PEAK
- ARC Raiders
- Split Fiction
Beste Adaption
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us Season 2
- Until Dawn
- A Minecraft Movie
Most Wanted 2026
- 007: First Light
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil: Requiem
- The Witcher 4
- Marvel’s Wolverine
Content Creator des Jahres
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCritikal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Bestes eSports-Spiel
- Counter Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Valorant
Beste eSports-Athlet*in
- Brawk
- Chovy
- F0rsaken
- Kakeru
- Menard
- Zywoo
Bestes eSports-Team
- Gen.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid Ph
- Team Vitality
Clair Obscur bricht TGA-Rekord
Dass Clair Obscur einer der großen Gewinner der The Game Awards wird, das ist schon jetzt sicher. Mit sagenhaften 12 Nominierungen stellt das RPG von Sandfall Interactive gar einen neuen TGA-Rekord auf. Warum auch wir vom Spiel so begeistert sind, lest ihr im Test von Kevin:
Ebenfalls zu den großen Gewinnern der Nominierungsphase zählen Death Stranding 2 und Ghost of Yotei mit je 7 Nominierungen. Auch Hades 2 (6), Silksong (5) und Split Fiction (4) sind weit vorne mit dabei.
Und die großen Verlierer?
Wenn wir einen großen Verlierer rauspicken müssten, wäre Assassin's Creed Shadows als einer der größten AAA-Releases sicher weit vorne mit dabei. Dass es das Action-RPG bei einem 81er-Schnitt auf Metacritic und dem Diskurs rund um das Spiel schwer haben würde, war jedoch absehbar.
Ebenfalls hatte sich in den vergangenen Monaten bereits abgezeichnet, dass der anfängliche Hype rund um Monster Hunter Wilds verflogen ist. In den Wochen nach Release sind immer mehr kritische Diskussionen rund um den technischen und inhaltlichen Zustand aufgeploppt.
Alles Wichtige zu den The Game Awards 2025
Die Preisverleihung könnt ihr euch am Freitag, den 12. Dezember um 2 Uhr deutscher Zeit unter anderem auf Amazon Prime Video und dem offiziellen Twitch-Kanal der TGA anschauen.
Alle Ankündigungen und Sieger der Award-Show findet ihr in den frühen Morgenstunden natürlich auch bei uns auf GamePro.
Welches Spiel wird sich eurer Meinung nach 2025 den Titel "Game of the Year" holen und welche Spiele wurden aus eurer Sicht sträflich bei den Nominierungen vernachlässigt?
