PS Plus November 2025 - Schnappt euch die Extra- und Premium-Spiele heute, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Am heutigen Dienstag werden die PlayStation Plus Extra- und Premium-Games des November 2025-Lineups veröffentlicht.

Linda Sprenger
18.11.2025 | 06:00 Uhr

Die PS Plus-Titel des November 2025-Aufgebots werden am heutigen 18.11. veröffentlicht.

Am heutigen Dienstag gibt's PS Plus-Nachschub! Die Spiele des November 2025-Lineups von PlayStation Plus Extra und Premium stehen kurz vor ihrer Freischaltung im PS Store. Mitglieder der beiden teureren Abostufen des kostenpflichtigen Online-Service von Sony können sich unter anderem auf die Rückkehr von GTA 5 freuen.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Titel des November-Lineups veröffentlicht?

  • Termin: 18. November 2025 (heute)
  • Uhrzeit der Freischaltung: gegen 11 Uhr mittags

Sobald die Bonus-Spiele freigeschaltet wurden, werden wir diesen Artikel entsprechen für euch updaten.

PlayStation Plus Extra/Premium im November 2025 - Alle Bonus-Spiele im Überblick

Video starten 2:15 Der Ankündigungstrailer zu Pacific Drive zeigt das Auto-Survival-Roguelite

Diese Spiele gibt es ab heute mit PS Plus Extra und Premium:

  • GTA 5
  • Pacific Drive
  • Still Wakes the Deep
  • Insurgency: Sandstorm
  • Thank Goodness You’re Here!
  • The Talos Principle 2
  • Monster Jam Showdown
  • MotoGP 25

Dieses Spiel gibt es ab 2. Dezember mit PS Plus Extra und Premium:

  • Red Dead Redemption

Dieses Spiel gibt es ab heute mit PS Plus Premium:

  • Tomb Raider: Anniversary

GTA 5 ist das offensichtliche Highlight des Monats, wenn ihr den Titel schon kennt, dann solltet ihr unbedingt Pacific Drive ausprobieren. Dabei brettert ihr mit eurem Auto durch eine Sperrzone im Nordwesten der USA, in der übernatürliche Anomalien herrschen. Das Besondere: Eure treue Karre dient euch auf eurem Abenteuer als Basis, die ihr sogar aufpeppen und upgraden könnt.

Das "Auto-Roguelite" empfiehlt euch Kollegin Annika hier genauer:

Heimliches Highlight
PS Plus: Für dieses Bonus-Spiel lasse ich GTA 5 im November 2025 links liegen
von Annika Bavendiek
PS Plus: Für dieses Bonus-Spiel lasse ich GTA 5 im November 2025 links liegen

Vor ein paar Tagen hat Sony außerdem enthüllt, dass auch Red Dead Redemption ins Abo wandern wird. hier müssen wir uns aber noch etwas länger gedulden, das Spiel kommt nämlich erst ab dem 2. Dezember zu PS Plus.

Welche Spiele gibt's im November 2025 bei Essential?

Und falls ihr es verpasst habt: Hier sind alle Spiele, die ihr euch seit Anfang des Monats mit PlayStation Plus-Essential herunterladen könnt:

  • Stray
  • EA Sports WRC 24
  • Totally Accurate Battle Simulator

Und nun wollen wir von euch wissen: Auf welches PlayStation Plus-Spiel aus dem Extra- und Premium-Aufgebot dieses Monats freut ihr euch besonders und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

