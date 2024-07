One Piece: Einer der stärksten Charaktere überhaupt fehlt wohl im Endkampf - weil er kein Interesse am Schatz hat

Es gibt einen tüchtigen Grund warum Falkenauge bei der Suche des One Piece nicht teilnimmt. (Bild: © Toei Animation)

One Piece befindet sich in der finalen Saga. Dies wird sowohl im Manga als auch im Anime deutlich. Im aktuellen Egghead-Arc wurden nicht nur jahrelange Theorien der Community endlich bestätigt, sondern auch Informationen über bisher unbekannte Mysterien enthüllt.

Spoilerwarnung! Die folgenden Abschnitte beinhalten Spoiler zu den finalen Gegnern von Ruffy und dem Kampf um das große One Piece!

Im Manga hat Dr. Vegapunk mehr als nur eine Frage über Joy Boy und das leere Jahrhundert beantwortet. Es wurde nicht nur ein neues Mitglied der D.-Familie in der Geschichte enthüllt, sondern auch angedeutet, welche Fraktionen und Charaktere am Ende in einem großen Krieg um das One Piece kämpfen werden.

Und hier fällt den Fans etwas auf: Warum ist dabei nicht der beste Schwertkämpfer in One Piece, Falkenauge, im Rennen?

Falkenauge hat schlichtweg kein Interesse daran

Der Grund, warum Falkenauge, auch bekannt als Mihawk Dracule, bei der Enthüllung der finalen Kämpfer von One Piece nicht zu sehen ist, liegt in seiner Persönlichkeit. Der talentierte und gefürchtete Schwertkämpfer hat einfach nicht das Bedürfnis, das One Piece für sich zu beanspruchen.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @oghumantripod hat in einem Tweet einen Ausschnitt aus dem Manga hochgeladen, der genau diese Einstellung von Falkenauge unterstreicht.

“Ich präferiere ein ruhigeres Leben.”

Im Manga-Panel spricht Mihawk davon, dass er kein Interesse und keinen Wunsch hat, Herrscher zu werden. Für jemanden wie Falkenauge macht das natürlich Sinn, da er seinen Traum bereits verwirklicht und sein Ziel erreicht hat.

Mihawk ist bereits als der beste Schwertkämpfer bekannt und besitzt das Schwert Kokutō Yoru mit der schärfsten Klinge der Welt. Es ist also nicht zu leugnen, dass Falkenauge den begehrtesten Titel trägt, den sich andere Schwertkämpfer*innen nur wünschen können.

Da er seine Ziele und Ambitionen bereits erreicht hat, verspürt der talentierte Kämpfer auch keine Lust, an einem Krieg um den Schatz von Gold D. Roger teilzunehmen und überlässt dies lieber den anderen Piraten, die ihre Träume noch verwirklichen wollen.

Was hält ihr von Falkenauges Einstellung und gegen wen würdet ihr ihn im Finale kämpfen sehen?