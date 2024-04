One Piece's Falkenauge ist womöglich von einer der grauenvollsten historischen Figuren der Geschichte inspiriert worden

Mihawk seht jemanden aus der romänischen Geschichte ziemlich ähnlich. (Bild: © Toei Animation)

Falkenauge taucht zum ersten Mal in der “Baratie”-Arc auf, als Ruffy auf Sanji trifft und ihn als Chefkoch in seine Piratenbande aufnehmen will. Dabei kommt heraus, dass Falkenauge den Titel “bester Schwertkämpfer der Welt” trägt.

Der talentierte Pirat ist nicht nur geschickt im Umgang mit seinen Waffen, sondern zeichnet sich auch durch sein starkes Auftreten und seine besondere Kleidung aus. Fans der Community sind sich fast sicher, dass One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda sich bei der Gestaltung von Falkenauge von einer ganz bestimmten historischen Persönlichkeit inspirieren ließ. Es könnte sich dabei ausgerechnet um Vlad der Pfähler handeln, der auch Vorbild für den Vampir Dracula war (via Fandomwire).

Nicht nur der Name spricht für den Dracula-Mythos

Falkenauges vollständiger Name ist in der deutschen Version nämlich Dulacre Mihawk, während er in der japanischen Originalversion Dracule Mihawk heißt. Beide Namen weisen starke Ähnlichkeiten zum berühmten Vampir Graf Dracula aus dem gleichnamigen Roman auf.

Die von Bram Stoker erschaffene fiktive Figur basiert auf einer realen historischen Persönlichkeit, die für ihre Vorliebe zu einer besonders grausamen Folter- und Tötungsmethode bekannt war. Vlad der Pfähler, auch Vlad Dracula genannt, war einer der bedeutendsten Herrscher in der Geschichte der Walachei im südlichen Rumänien. Er war der zweite Sohn des damaligen Herrschers Vlad II Dracul.

Es gibt also eine sehr starke Parallele zu Falkenauges vollem Namen Dracul. Dracul bedeutet im modernen Rumänisch “der Teufel”. Auch die Kleidung des Schwertkämpfers erinnert an die Kleidung des noblen Königshauses und sein Haar trägt er ebenfalls wie der Fürst. Noch dazu besitzt Falkenauge einen markanten Schnurrbart, wie es einst Vlad Dracula hatte.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass sich Eiichiro Oda bei Mihawks Design an Graf Dracula und Vlad dem Pfähler orientiert hat.

Welche One Piece-Charaktere fallen euch noch ein, die auf einer großen Persönlichkeit der echten Welt basieren?